A vállalat az úgynevezett középkategóriában iszonyúan erősnek számít, és a közelmúltban egy újabb ilyen eszközzel bővítette eddig is hatalmasra nőtt seregét. Ez a TCL C745, amely az előzetes információk alapján ígéretesnek tűnt, ráadásul az abszolút megfizethető kategóriába tartozik. Mi is kipróbálhattuk az 55 hüvelykes változatát a konszern hazai képviseletének köszönhetően, amely 290 000 forintos áron vásárolható meg. Arra voltunk kíváncsiak, hogy megfelel-e az előzetes elvárásoknak, valamint természetesen, hogy milyen kép- és hangminősége, illetve mennyire felhasználóbarát a kezelése.

Átlagos külső

Azt nem állíthatjuk, hogy dizájn terén szintlépést képviselne, hiszen szinte teljesen ugyanolyan külsővel bír, mint a 2022-ben bemutatkozott közvetlen elődje, a C735. A talp ugyanott van, ugyanúgy néz ki, a kávái szintén vékonyak, és mivel egy szintben vannak a kijelzővel, ezért kikapcsolt állapotban láthatatlanok.

A készülék megjelenése visszafogott, átlagos, nem fog leesni tőle senki álla, viszont az is tény, hogy ennek köszönhetően gyakorlatilag bármilyen stílusú enteriõrben otthonra lelhet.

Ma már vannak olyan televíziók, amelyeknél a ki- és bemeneteket egy külső dobozkán helyezték, viszont itt a hagyományos megoldásnál maradtak, azaz ezeket a hátlapra pakolták. Található rajta négy darab a legfejlettebbnek számító HDMI 2.1 portból, és a fejhallgató, optikai hang, és LAN (internet) csatlakozó sem hiányzik. Valamint természetesen a digitális fizetős tv-adások megtekintéséhez szükséges CI+ kártyaolvasó sem hiányzik róla. Viszont USB-C nincs rajta, mint ahogy DisplayPort sem, de az ilyen típusú csatolók a lényegesen drágább modellek többségéről is hiányzik általában.

Igen okos tv

A mai trendeknek megfelelően e televízió is kínál úgynevezett okos szolgáltatásokat vagy funkciókat. A TCL e téren továbbra sem gondolkodik saját megoldásban, és így ez a tv is a Google TV platformra épül. Ez tud magyarul, fagyást, összeomlást nem produkál, de olykor belassul ha az alkalmazások vagy weboldalak betöltésére kerül sor. És sajnos az is előfordul, hogy egyes letöltött appokat nem talál meg, ami azért elég kellemetlen. Az egészben a legszomorúbb, hogy ez nem is a TCL, hanem a Google hibája, de ez nyilván a felhasználókat nem nagyon érdekli.

Ha már az applikációk kerültek szóba, akkor érdemes megemlíteni, hogy több mint tízezer alkalmazás tölthető le rá, amivel magasan kiemelkedik a mai mezőnyből. Ezek a szoftverek az élet minden területét lefedik, de a legfontosabb, hogy közöttük megtalálhatóak a manapság iszonyúan népszerű, a hagyományos televíziózást háttérbe szorító úgynevezett online streaming alkalmazások. Így elérhetőek többek között a Netflix, a YouTube, a Yettel TV, SkyShowtime, a Disney+ vagy az HBO tartalmainak elérésére is. Emellett a böngészőt sem spórolták ki, így a weboldalak meglátogatására is mód nyílik egyszerűen, bár tény, hogy erre azért egy telefon vagy egy számítógép jóval kényelmesebben használható.

Hangminőség

Már a TCL kínálatában is megtalálhatóak azok a termékek, amelyeket az átlagosnál komolyabb, külön mélysugárzókkal megtámogatott, akár soundbart használó integrált audió rendszerrel szereltek fel. Azonban ezek jellemzően drága darabok, és itt a jelek szerint szempont volt e téren a költséghatékonyság, hiszen ez a termék csak két darab, rejtett hangszórót kapott.

A hangerővel nincs probléma, azonban az is igaz, hogy a basszusok hiányoznak, és emiatt a végeredmény kicsit steril, élettelen. És bár tény, hogy hanghibáktól nem kell tartani, viszont tény, hogy akinek fontos a kiemelkedő, mozi illúzióját megteremtő hangminőség, annak muszáj lesz valamilyen jobb külső eszközt, tehát egy hangprojektort vagy egy több hangfalból álló szettet rádugnia.

Milyen a kép?

A televízió képminőségéért egy saját fejlesztésű 4K QLED panel, illetve egy szintén házon belül készülő képfeldolgozó chip felel. A modell biztosítja a nagy dinamikatartományú tartalmak kezelését, és mivel a fényereje kellően nagy, eléri az 1000 nites értéket, ezért a HDR effekt kellően látványos. És mivel manapság már könnyű hozzájutni ilyen típusú anyagokhoz, ezért ez igen fontos szempont.

A színei szépek naturálisak valósághűek, és nagy felbontás miatt a finom átmenetek visszaadása is biztosított, a képi világ éles, valósághű. Viszont az is igaz, hogy az alkalmazott képalkotási eljárásból fakadóan a hibátlan mélyfekete, illetve a tökéletes kontraszt megteremtésére nincs mód. A mozgásmegjelenítés során bele lehet futni kisebb hibákba, azonban ezen hatékonyan lehet segíteni a különféle képjavító funkciók bekapcsolásával. A betekintési szög sem tökéletes, hiszen ha valaki oldalról tekint a képernyőre, akkor érzékelheti a tónusok enyhe fakulását, ami akkor lehet gond, ha sokan ülnék körbe a televíziót.

A maximális képfrissítési frekvencia 144 Hz, ami kiemelkedő érték, és e téren a legtöbb mai készüléket felülmúlja. Ez a játékosok számára lehet fontos, mint ahogy az is, hogy a FreeSync technológiát támogatja a modell, amely kiküszöböli a zavaró képtöredezettséget. A bemeneti késleltetés kellemesen alacsony, a méréseink szerint mindössze 10,6 ms, és mindent összevetve nyugodtan mondhatjuk, hogy a tv akár a nextgen konzolok, azaz a PlayStation 5 vagy az Xbox Series S/X gépek kiegészítőjeként is bevethető.

Mérleg - TCL C745

Mindent összevetve ki lehet jelenteni, hogy a TCL C745 egy remek televíziói, ami a mai középkategóriás mezőnyből kiemelkedik. A jelenlegi legjobb Mini LED vagy OLED készülékeknek nem lehet vetélytársa, ám ez az árán is látszódik.

