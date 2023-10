Az utóbbi években a kazettás magnó a HiFi kazettás deck és a Walkman is kezd újra feltűnni a használt hifik piacán, de néhány gyártó új készülékeket is gyárt ezekből a termékekből. De vajon mi áll a kazetta reneszánsza mögött? Megpróbáltuk kideríteni.

Az elmúlt években egy érdekes jelenség figyelhető meg a zenei világban. A Vinyl lemez és a CD reneszánsza után a kompakt kazetták is újra előtérbe kerülnek. A kazetták újra terjedelmes részét képezik a zenei gyűjteményeknek, és egyre többen fedezik fel a magnók és kazettás deckek hangzásának varázsát.

A Metallica például idén áprilisban adta ki régóta várt 12. stúdióalbumát ami ezúttal újra kazettán is megjelent!

A célcsoport igen széles: a fiatal generációk, akik talán még sosem láttak ilyen eszközt, de kíváncsiak rá, és azok, akik már az első hullám idején is rajongtak a kazettákért. A nosztalgia és az újdonság kombinációja teszi őket annyira vonzóvá.

A kazetta tündöklése, bukása és újjászületése

A kompakt kazettát az 1960-as években vezette be a Philips, és hamarosan világszerte elterjedt. A kazetták könnyű szállíthatóságuk és viszonylag olcsó előállítási költségeik miatt váltak népszerűvé. A kazettákat az autós magnóktól kezdve egészen a Walkmanekig számos különböző eszközben használták és az 1980-as és 1990-es években a mélyen be is épültek a popkultúrába. Emlékezetes pillanatok, mint például a kazettás mixtape-k készítése, a zenei válogatások megosztása, mind a kazetta korának részei voltak. Ezek a kazetták gyakran személyes üzeneteket is tartalmaztak, és nem ritka, hogy kapcsolatok alakultak ki vagy mélyültek el a kazetták cseréje révén.

Azt gondolnánk, hogy a digitális korban a kazetták teljesen eltűntek, de ez nem így van. Miután a digitális adathordozók (elsősorban a cd-k, majd az mp3-lejátszók) kiszorították őket a piacról, ma egyre több zenész és zenei kiadó dönt úgy újra, hogy kiadják albumaikat kazettán is és olyan modern alkalmazások is léteznek, amelyek lehetővé teszik a kazettára való rögzítést.

Az audiofil közösségben is nő a HiFi kazettás deckek iránti érdeklődés. Ezek a berendezések sokszor sokkal jobb hangminőséget képesek produkálni, mint a régebbi, vagy olcsóbb változatok. A Hifi kazettás magnók ma már gyűjtői cikkek, és sokan a vintage hangzásviláguk miatt keresik őket.

Ha pedig valakinek megjött a kedve ezen a területen kalandozni egy kicsit, mutatjuk, hogy hogyan vághat neki a dolognak. Először is szereznie kell egy kazettás magnót, vagy decket.

Egy régi kazettás deck még mindig használható

Ha már rendelkezünk egy régi kazettás deckkel, akkor jó hír, hogy ha nem bántak vele nagyon mostohán, akkor az nagy valószínűséggel még mindig használható. Sokan meglepődhetnek, hogy a 20 vagy 30 éves lejátszóik még mindig működnek, és a kazetták is ugyanolyan jól szólnak, mint régen. Azonban fontos lehet egy kis karbantartás, például a fejek tisztítása vagy az ékszíjjak cseréje. Ezt, hacsak nem elektroműszerész az ember, érdemes egy szakemberre bízni, aki át is tudja nézni a teljes készüléket és ha már belenyúl, akkor ahhoz is ért, hogy az esetlegesen elhasználódott kondenzátorokat kicserélje, az elöregedett forrasztásokat újra forrassza. Így teljesen újjá varázsolhatjuk még szüleink régi készülékeit is.

Ha pedig a készülék külseje szép, mert vigyáztak rá, akkor az külön jópont, ugyanis az eredeti állapotú kazettás deckek időről időre felbukkannak a használt piacokon is, és egy jól karbantartott példány igazi kincs lehet.

Új kazettás deck? - Igen, ilyen is létezik

Ha viszont egy teljesen új deck lenne a szívünk vágya, akkor az a jó hír, hogy újra gyártják őket. Számos vállalat kínál ismét kazettás egységeket de a „hagyományos” darabok mellett ma már kaphatóak olyanok is, amelyek a kazettás lejátszók előnyeit ötvözik a modern technológia előnyeivel. Ezek a készülékek képesek lejátszani a kazettákat, felvenni rájuk, de közben USB-csatlakozóval is rendelkeznek, sőt, akár Bluetooth kapcsolat és alkalmazásvezérlés is megtalálható a legújabb modelleken.

Így már nem csak a retró élményt kínálják, hanem a digitális kor igényeinek is megfelelnek.

Érdemes kipróbálni?

A kazetta és a kazettás deck visszatérése több mint egy divathullám; ez egy igény a minőségi és autentikus hangzásra, valamint egy vágy a fizikai médium iránt. Az új generációk sorra fedezik fel a régebbi hanghordozók, így például avinyl lemezek, a CD-k és a kazetták varázsát, míg az idősebb generációk újra élvezhetik a régi kazetták meghittségét.

A modern funkciókkal ellátott új kazettás deckek és a vintage HiFi kazettás magnók lehetőséget kínálnak mindkét generációnak, hogy újra felfedezzék az analóg hangzás élményét és a kézzelfogható, birtokolható zenei könyvtár ízét. Ebben a digitális világban, ahol havi párezer forinttért a világ szinte összes zenéjéhez hozzáférhet az ember, nehezen érthető, mi a jó ebben, de ha egyszer elmegy a térerő és nincs a telefonunkba lementve a Spotify lejátszási listánk, akkor bizony előfordulhat, hogy csak a jó öreg analógok segíthetnek szebbé varázsolni egy nehéz nap estéjét.

