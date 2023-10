A korábban az olcsó telefonjairól ismertté vált Xiaomi egyre komolyabb energiákat mozgat meg annak érdekében, hogy a nagyobb tudású, drágább modellek szegmensében is meghatározó piaci szereplővé váljék.

Ezt az állítást tökéletesen alátámasztja az idén ősszel, egy grandiózus nemzetközi eseményen bemutatott Xiaomi 13T Pro névre hallgató eszköz, amely egy ízig-vérig felső kategóriás mobil. A termék befutott Magyarországra is, mi pedig megnéztük, hogy lehet-e esélye abban a ligában, ahol a Sony, Apple vagy Samsung telefonjai vitézkednek mostanában.

Visszafogott külső

Azt nem mondanánk, hogy különösebben rámentek volna a figyelemfelkeltő dizájnra, hiszen erről a termékről azért nem nagyon mondaná meg senki első látásra, hogy bizony egy drága, elit osztályban játszó mobil. A külseje kicsit jellegtelen, a vékony kávákat, a kijelzőbe vágott kameraszigetet és az üveggel borított, tükröződő fekete hátlapot is láttuk már számtalan alkalommal.



Azt nem mondanánk, hogy csúnya, ez egyáltalán nem lenne igaz, hiszen letisztult, elegáns a megjelenése, csak egy picit jellegtelen. A fogása egyébként kényelmes, nem csúszkál ki az ember kezéből, és az összeépítés minősége is kifogástalan, a gombok pedig jó helyen vannak, és nem is lötyögnek. Emellett az is fontos, hogy a termék megkapta a hivatalos IP68 minősítést, azaz bizonyítottan víz- és porálló.

Leica kamerákkal

A termék bemutatóján többször is felhívták a figyelmet arra a kínai cég képviselői, hogy a minél jobb fotók és videók elérése érdekében együttműködtek a képalkotásban óriási hagyományokkal bíró, német Leica vállalattal. Ennek eredményeként pedig a tapasztalataink alapján tényleg egészen remek kamerarendszert kapott a készülék.

Az 50 megapixeles fő- és zoomkamera nappal és sötétben is jó fotók hozhatóak létre. Az optikai stabilizátor pedig segít kiküszöbölni a kézremegésből fakadó anomáliákat. Ellátták egy 12 megapixeles ultraszéles látószögű egységgel is, amely viszont a kevés fényt elég rosszul tolerálja, hiszen ilyenkor zajos, elmosott lesz a végeredmény. Nappal, vagy jó megvilágításnál viszont ez is megfelelően teljesít, és nagyon hasznos lehet.



Ki kell emelni a portré módot, amelynél a hátteret mesterségesen homályosítja el a szoftver, és ez a funkció teljesen jól működik az esetek túlnyomó többségében, így szép, érdekes képi világú fotók hozhatóak össze a segítségével. A videós képességei figyelemre méltóak, hiszen biztosítja a 8K felbontású anyagok elkészítését is, ami ma még mindig ritkaságszámba megy, és például az Apple csúcsmodellje sem támogatja ezt az opciót. Emellett természetesen a 4K, Full HD mód sem hiányzik, és akár lassított felvételek rögzítésére is van lehetőség. A már említett optikai stabilizátornak hála mozgás közben is összehozhatunk vele remek anyagokat.

Képminőség: rendben van!

6,67 inches, tehát meglehetősen méretes, 1220x2712 képpontos, kellően nagy felbontású, megfelelő részletességet biztosító OLED kijelzőt kapott, amelynek színei ragyogóak, fátyolosságtól mentesek, és a kontrasztja pedig végtelen.

A csúcs fényereje néhány pillanatra elérheti akár a 2600 nites értéket, ami kimagaslóan jónak minősül, és ebből fakadóan a nagy dinamikatartományú tartalmak visszaadása kellően látványos. A statikus fényereje is kellően magas (a méréseink alapján 1100 nit), és ennek hála a kép napsütésben is látható, élvezhető marad.

A mozgások visszaadása a várakozásoknak megfelelően hibátlan, semmilyen hibába nem futottunk bele. A cég érezhetően keresi ezzel a készülékkel a játékosok kedvét, hiszen másodpercenként 144 képkocka megjelenítését teszi lehetővé, ami több, mint 10 százalékkal több, mint amit a legtöbb hasonló kaliberű telefontól manapság kaphatunk. Ez pedig a játékoknál komoly előnyt jelenthet.

Bekapcsolva

A Xiaomi 13T Pro esetében a teljesítményt sem bízták a véletlenre, hiszen igen komoly hardverrel látták el. A tesztmérések és a mindennapi használat során is azt tapasztaltuk, hogy a 4 nm-es, 8 magos Dimensity 9200+ chip a 12 GB RAM-mal megtámogatva kellő erő leadására képes. A nagy felbontású videók és képek, csodás 3D grafikájú játékok, médiaszerkesztők, navigációs appok, weboldalak, dokumentumkezelők működése is problémamentes.



A készülék a cég saját, Android alapú MIUI 14 nevű rendszerét használja, ami egy elég korrekt platform. Stabil, tud magyarul, és tartalmaz jó néhány kényelmi funkciót is, valamint rendelkezik jó pár előre telepített, hasznos applikációval. 5000 mAh-s akkumulátora az átlagosnál némiképp magasabb üzemidőt szavatol, de azért e téren nem váltja meg a mobil sem a világot.

A használat módjától függően, 50 százalékos fényerő mellett nagyjából 7-11 órával számolhat a felhasználó. Hajlamos átmelegedni a teljesítményigényes applikációk futtatása során, ám azért sosem lesz annyira forró, hogy ne lehessen kézbe fogni. A beépített hangszórói által produkált hangerő megfelelő, de a hangminőséggel továbbra sem vagyunk elégedettek, hiszen a mélyek hiánya miatt a megszólalás steril, "kopogós", nagyon műanyag hatású. Amennyiben viszont egy fej- vagy fülhallgatót csatlakoztatunk hozzá, akkor sokkal jobb a végeredmény.

Bizonyítvány

A tesztelés során arra a következtetésre jutottunk, hogy a Xiaomi 13T Pro telefonnal a kínai vállalat bizony egy igazán életképes versenyzővel rukkolt elő. A terméknek nincs gyenge pontja, a külseje lehetne picit izgalmasabb, de ezt azért túl lehet élni és a 340 000 forintos árcédula sem rugaszkodott nagyon el a valóságtól. Ez a telefon ismét bebizonyította, hogy a kínai cégek is elő tudnak már rukkolni a felső kategóriában is olyan modellekkel, amelyek a régi nagy márkák készülékeinek reális alternatívái lehetnek.

