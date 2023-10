Magyarországon is igen népszerűek az iPhone telefonok igen régóta, és ebből fakadóan rengetegen kíváncsiak a közelmúltban bejelentett új modellekre E termékek a világpremierrel egy időben érkeztek meg a hazai boltokba is, köztük az új család egyik legnagyobb tudású tagja az iPhone 15 Pro, amelyet mi is kipróbáltunk.

Arra voltunk kíváncsiak, hogy vannak-e újdonságok, és hogy egyáltalán mit tud ez az egyértelműen felső kategóriás termék.

Erőmű a zsebben

Az iPhone 15 Pro talán legfontosabb újdonsága a cég saját fejlesztésű és gyártású, exkluzív, A17 Pro chipje. Ez a mesterséges intelligencia eljárásokat is tartalmazó processzor már a forradalmi 3 nm-es gyártástechnológiára épül, ebből fakadóan pedig a korábbinál több tranzisztort tartalmaz. Ennek köszönhetően pedig elméletileg megnőtt a teljesítménye, ami tesztelés során be is bizonyosodott.

A szintetikus mérések során arra azt az eredményt kaptuk, hogy jelenleg ez a világ egyik legerősebb telefonja.

Emellett a különféle alkalmazások futtatása során is arra jutottunk, hogy ez a készülék mindenre alkalmas, amire ma mobilt használni lehet.

Legyen szó ultranagy felbontású 4K HDR videókról vagy fotókról, médiaszerkesztő szoftverekről, navigációs vagy irodai appokról, weboldalakról vagy kommunikációs alkalmazásokról, mindig, minden tökéletesen, villámgyorsan, anomáliák nélkül működik. Ez a helyzet a játékokkal is, és e területet érdemes külön kiemelni, hiszen az Apple is ezt teszi. Az iPhone 15 Pro egyik nagy újítása ugyanis, hogy támogatja már az úgynevezett Ray Tracing eljárást, amely minden korábbinál látványosabb grafikai megjelenítést tesz lehetővé. Ez a szolgáltatás pedig eddig csak PC-ken vagy csúcs, nextgen játékkonzolokon volt elérhető.



Az új Apple telefon tehát áttör ezzel egy határt, bár azért tény, hogy e téren még nagyon az út elején járunk, hiszen az első ilyen játékok csak jövő év elején bukkanhatnak fel. Ráadásul a Ray Tracing esetén be kell érni 30 FPS-sel, azaz másodpercenkénti 30 képkockával, ami a gyors mozgásoknál már kevés, hiszen ilyenkor a felhasználó enyhe akadozást tapasztalhat. Mindenesetre kipróbáltuk a hagyományos játékokkal is, és azt tapasztaltuk, hogy a jelenlegi legszebb, legkomplexebb darabokkal is kifogástalanul boldogul a termék.



Képernyő

Ma már felső kategóriás telefon elképzelhetetlen remek képminőség nélkül, és az Apple iPhone 15 Pro is jól teljesít e téren. A 6,1 hüvelykes Retina OLED képernyő színei a várakozásoknak megfelelően élénkek, valósághűek, a kontrasztja pedig kifogástalan, épp úgy, mint a mozgások visszaadása. A 120 Hz-es képfrissítési rátának köszönhetően a lapozás, görgetés kellően finom, és hibákba, anomáliákba, tehát szellemképesedésbe sem futottunk bele.



A fényerőt sikerült feljebb tekerni, hiszen ez a méréseink alapján eléri az 1925 nites értéket, aminek köszönhetően az úgynevezett HDR, azaz nagy dinamikatartományú tartalmak igen látványosak, és a képernyő napsütésben is látható marad. Köszönhetően a 2556 x 1179 pixeles felbontásnak, a legfinomabb átmenetek, részletek megjelenítése is biztosított.

Szoftver, energia, melegedés

A hardver mellett az operációs rendszer és maga a szoftveres környezet is házon belül készül. Ez pedig az Apple telefonok egyik nagy erőssége volt mindig is, és e téren az iPhone 15 Pro is kifogástalanul teljesít. A platform maximálisan stabil, totálisan biztonságos, és tele van remek kényelmi funkciókkal. A természetesen magyar nyelven is kommunikáló grafikus kezelőfelület átlátható, személyre szabható és kifejezetten felhasználóbarát. Az applikációs kínálat továbbra is óriási, e téren semmilyen hátrány nem tapasztalható az Android alapú mobilokkal szemben.

Ha már a kényelmes használat került szóba, muszáj megemlíteni, hogy a cég munkatársai felhívták a figyelmet arra, hogy a hűtésen sokat dolgoztak. Ám mi azt tapasztaltuk, hogy e téren bizony még akad tennivaló, mert a termék hajlamos átmelegedni érezhetően, akár akkor is, amikor játszottunk vagy a kamerát használtuk. Azt nem mondjuk, hogy brutálisan átforrósodott, de az tény, hogy olykor bizony érezhetően hevült. És itt említhetjük meg azt is, hogy energiagazdálkodás terén ez a csúcs Apple telefon bizony valamelyest elmarad egyes androidos riválisaitól.

A 3274 mAh-s nem cserélhető akkumulátor üzemideje a használattól függően 7-11 óra lehet, ami legfeljebb átlagos.

Viszont a telep egy óra alatt töltődik fel a nulláról, és bizony már vannak olyan telefonok, amelyeknek ehhez csupán 15-18 perc kell.

Kamerák

Az iPhone-ok képalkotás terén mindig magas szintet képviseltek, és az iPhone 15 Pro sem lóg ki a sorból. A termék sokoldalú lehetőségeket biztosít köszönhetően a 48 megapixeles, éjjel-nappal jól használható főkamerájának, valamint a két, egyenként 12 megapixeles ultraszéles látószögű és 3x optikai nagyítást kínáló zoomkamerának.

Ez utóbbi két egység viszont a sötétet nem nagyon kedveli, mert ilyenkor azért érezhetően zajosak vagy elmosódottak lesznek a fotók.

Természetesen a hátteret elhomályosító portré mód, illetve a különféle effektek sem hiányoznak, úgyhogy a fényképezés szerelmesei biztosan nem csalódhatnak ezzel a készülékkel. A videóknál különleges extrákat nem kínál, hiszen a 8K, illetve a szuperlassítású anyagokról le kell mondani.

Viszont a 4K opció nem hiányzik, és az is tény, hogy az optikai stabilizátor hatékonyan küszöböli ki a kézremegésből, mozgásból fakadó zavaró képhibákat.

iPhone 15 Pro - vélemény

Az Apple döntéshozói úgy határoztak, hogy az idei modellek, és így az iPhone 15 Pro se térjen le a már kitaposott útról. Gyakorlatilag pontosan úgy néz ki, mint az egy vagy két évvel korábbi változat. Ugyanott van, és ugyanolyan kialakítású a hátlapi kamerasziget, ugyanolyanok az ívek, emiatt nagyon könnyű össszetéveszteni az elődeivel. Újdonságot egy hasznos, bizonyos korlátok között programozható gomb, illetve az USB-C csatlakozó jelenti, amely végre leváltotta az Apple saját, Lightning szabványát. Meg kell még említeni a titán készülékházat, amely könnyűnek könnyű, viszont állítólag kevésbé strapabíró, amit mi nem teszteltünk, azaz nem vagdostuk a földhöz a teszttelefont érthető okokból.

Az viszont tény, hogy ez az anyag meglehetősen kényesnek tűnik, mert az ujjlenyomatok, szennyeződések csúnyán meglátszódnak rajta.

Az iPhone 15 Pro egy kiváló, abszolút első ligás telefon, hiszen a teljesítménye és a szoftveres kiváló, a kijelzője rendben van, és a dizájnba sem lehet belekötni. Viszont tény, hogy a tökéletestől azért távol van. A melegedés, az energiagazdálkodás és a képalkotás terén lehetne még tovább lépni. Az iPhone 15 Pro legolcsóbb, mindössze 128 GB adattárolásra szánt memóriával ellátott verziója is 500 000 forintba kerül például az iCentre kínálatában, ahonnan a készüléket kölcsön kaptuk. Viszont mi úgy érezzük, hogy bizony a tudásához képest még mindig egy picit túlárazott a termék.



