A másokkal megosztott eszközöket használók örömére a belátható jövőben új funkcióval bővülhet mobilokon és számítógépeken a Google Chrome böngésző, lehetőség lesz három kattintással vagy koppintással törölni az elmúlt 15 perc böngészési előzményeit.

A funkció már a tavasz óta aktiválható a Chrome androidos változatában, a chrome://flags különleges beállítóoldalon az „Enable quick delete" funkciót kell bekapcsolni. Erre megjelenik a böngésző főmenüjében a Böngészési adatok törlése elem, rákoppintva alapértelmezetten az elmúlt 15 perc adatai törölhetőek egyetlen újabb koppintással, de a leugró menüben hosszabb idősáv is kiválasztható.

Most a számítógépes Chrome legújabb Canary fejlesztői kiadásában is debütált a gyors előzménytörlési lehetőség, ugyanígy a különleges beállítóoldalon kell aktiválni. Érdekességként az asztali számítógépes böngészőkben a CTRL+SHIFT+DEL kombinációval gyorsan behozható a megszokott adattörlő felület is, azonban ezeknél egy óra a legrövidebb időtartomány, amelynek a böngészési előzményei szelektíven törölhetőek.

