Az biztos, hogy a céget alapító James Dyson egy kitartó figura volt. Elegge lett a hagyományos, porzsákkal működő porszívókból, úgyhogy eldöntötte, hogy csinál valami jobbat. Neki is állt a saját fészerében kísérletezni, majd öt év és 5127 prototípus után megalkotta a porszívót, ami porzsák nélkül tudja magában tartani a felszívott matériát. Hiába állt elő egy ütős termékkel, sokáig senkinek nem kellett, a nagy gyártók ugyanis nem igazán akartak elesni a porzsákok értékesítése utáni bevételekből.

Végül persze csak befutott, és 1991-ben megalapította vállalatát, a Dyson neve pedig azóta is egyet jelent a prémium porszívókkal, még ha ma már ennél jóval több dologgal is foglalkozik a cég. Az alapító egyébként egy Malmesbury nevű, vidéki angol kisvárosban tevékenykedett, és ott is hozta létre a vállalat központját, ami persze ma már egy hatalmas, több épületből álló campus formájában van jelen. Nekünk pedig volt lehetőségünk meglátogatni, és betekinteni a kulisszák mögé.

Az biztos, hogy a Dysonnál minden a takarítás és a higiénia körül forog.

A vállalat egy saját mikrobiológus-csapatot foglalkoztat, akik folyamatosan azon dolgoznak, hogy a cég által gyárott eszközök hogyan tudják még hatékonyabban összeszedni, beszippantani, eltüntetni a baktériumokat, vírusokat, polleneket. Talán nem véletlen, hogy mostanra eljutottak oda, hogy a legújabb akkus porszívójuk, a Dyson gen5 Detect és a légtisztítóik is HEPA-szűrővel érkeznek, ami azt jelenti, hogy bármit is szívnak be, kis túlzással laboratóriumi tisztású levegő jön ki a másik oldalon.

Érdekes, hogy a Dyson egy ideje már évente csinál egy globális kutatást, amiben megpróbálják felmérni, hogy a különböző országok lakói hogyan viszonyulnak a takarításhoz, a lakás melyik pontjait tartják a legkoszosabbnak vagy legvészelyebbnek a baktériumok szempontjából, és így tovább. Meglepő, de még Európa országai között is hatalmas eltérések vannak abban, ahogy az emberek a takarításról gondolkodnak, nemhogy a világ különböző más pontjain.

Mindenesetre a cég mikrobiológusától megtudhattunk egy-két érdekességet. Egyrészt feloldotta azt a régi vitát, hogy milyen irányból érdemes takarítani: mindenképpen felülről lefelé. Tehát a polcokkal és feljebb lévő felületekkel kell kezdeni, és onnan haladni lejjebb, majd a végén jön a padló. Ezen kívül elmondta azt is, hogy jó dolog nedves anyaggal áttörölni a felületeket, de jobban járunk, ha előtte szárazon még leporszívózzuk azokat - nyilván a Dysonnak minden ilyenhez van egy megfelelő porszívója, de legalábbis kiegészítője mindenképp. A mikrobiológus azt is elmondta, hogy a matracokat és a párnákat is érdemes rendszeresen porszívózni, amivel egyébként jobban járunk, mintha valamiféle nedves / gőzölős megoldással próbálnánk meg kitisztítani.

Az elmélet szép dolog, de ezek után le is vittek minket a külvilágtól elzárt laboratóriumokba, ahol ezekkel a gyakorlatban kísérleteznek is, meg persze tesztelik a fejlesztés alatt álló termékeket. Az egyik laborban például hűtőben tárolták a port (a benne lévő bacik miatt), egy elzárt kalitkában próbálgatják rajta a különböző megoldásokat.

És itt tudhattuk meg azt is, hogy a Dysonnál kifejezetten örülnek annak, ha a munkatársak otthonról port hoznak be.

Egyrészt mert a por jellege minden otthonban más (például a különböző állatszőrök miatt is), másrészt pedig mert egyébként vásárolják is a port nagy mennyiségben. Nos, arra pont nem gondoltam volna, hogy ezek szerint léteznek a világban cégek, amik por előállításával foglalkoznak, de léteznek.

Egy másik laborban láthattunk egy szekrényt, ahová azokat a dolgokat vásárolják össze, amik a poron kívül a földre, és így később a porszívóba kerülhetnek. Tanulságos történet volt a mérnököktől, hogy például az egyik népszerű, kör alakú gabonapehely átmérője nagyobb az Egyesült Államokban mint az Egyesült Királyságban, és fejlesztés közben szembesültek vele, hogy az előbbit már nem képes megemészteni a porszívó rendszere, úgyhogy módosításokra volt szükség. Ugyanebben a szobában legalább százféle anyagot, szövetet is tartanak a világ minden tájáról, és mindegyiken tesztelik, hogy a szívófej megfelelően össze tudja-e szedni róluk a koszt.

Megnézhettük akció közben a vállalat legújabb robotporszívóját is, a 360 Vis Navot. Ez egyrészt a nevének megfelelőan egy rakás szenzorral és kamerával igyekszik rendkívül pontosan felmérni a takarítandó területet, másrészt pedig a Dyson szerint hatszor nagyobb szívóerővel rendelkezik mint a konkurens termékek. Még az alakja is más: a robotporszívók jellemzően kör alakúak, ez viszont egy D-betűt formáz, ami elméletileg abban segít, hogy jobban meg tudja közelíteni a sarkokat. És ha már a sarkoknál, illetve széleknél vagyunk, a Dyson itt is más megoldást választott. Más robotok jellemzően kicsi forgókefékkel igyekeznek beterelni a szívórészbe a port, addig a 360 Vis Navot a szélekhez érkezve kidug oldalra kis egy kis szívófejet, és közvetlenül szippantja be, amit be kell szippantani. Arra a kérdésre, hogy néhány konkurens termékhez hasonlóan miért nem építettek bele felmosó funckiót is, azt a válazt kaptuk, hogy az ilyen termékek túl sok kompromisszummal járnak, és ők inkább a lehető legjobb porszívót akarták megcsinálni. Cserébe ott van a porszívóra csatlakoztatható új felmosófej, a Submarine.

A másik érdekes újdonságok a Purifier Big+Quiet légtisztító volt. Ennek egyrészt a neve elárul mindent: nagy és csendes. Másrészt pedig úgy néz ki, mint egy régi sci-fiben valami lézerágyú. Impresszív az biztos. Ezt kifejezetten nagy helyiségek, akár irodák légtisztítására fejlesztették, így akár 10 méteres távolságban is hatásos, akár 87 liternyi levegő is folyhat át rajta másodpercenként, és úgy alakították ki az egészet, hogy egységesen be tudja teríteni a nagyobb teret friss levegővel. A csendesség érdekében átalakították a motorokat és mindenféle speciális hangszigetelést használnak.

És, ha már csendesség. Az előbbiek után szinte magától értetődő, de a cég laborjai között akad egy süketszoba is, ahol tesztelik a termékeket, hogy kiszűrjenek mindenféle kellemetlen működési zajt, egy másik laborban pedig még az eletkronikus zajt is mérik.

Mondhatjuk tehát, hogy a Dyson tényleg fel van készülve mindenre, ha az otthon tisztaságáról van szó. A termékek valóban impresszívek (sajnos az áruk is, de hát valamit valamiért), és hatalmas élmény volt látni, hogy milyen aprólékos tesztelésnek vetik alá az eszközöket. Egy dolog biztos, a cégnél tett látogatásunk óta kicsit máshogy nézünk a porra, mint azelőtt.