Az összecsukódás sokkal jobban megy az új Samsung Galaxy Z Flip5-nek, ami jó, mert kinyitni nem is mindig kell, ha nem akarjuk.

Az okostelefon-piac egyik izgalmas trendje az utóbbi években az összecsukható telefonok újraéledése. A Samsung Galaxy Z Flip5 a kisebbik modell a Samsung összecsukható készüléinek legújabb szériájában, és már első ránézésre is lenyűgöző.

De vajon túl van-e az összecsukható telefonok gyermekbetegségein? És mit kínál ez a modell, amit a hagyományos okostelefonok nem? Lássuk a részleteket!

Dizájn és kijelző

Az első dolog, amit észreveszünk a Z Flip5-ön, az a nagy elegáns és prémium dizájn. Az eszköz könnyen elfér a zsebben, és kinyitva egy nagy, 6,7”-os AMOLED kijelzővel találjuk szembe magunkat. A Samsung már megszokott módon nem spórolt a kijelző minőségével; élénk színek és éles képek jellemzik. Könnyen észrevehető fejlesztés az új, becsukva a telefon egyik oldalát szinte teljesen elfoglaló, 3,4 hüvelykes külső kijelző lett.

Ezen a kijelzőn már sokkal több feladatot meg lehet oldani, mint a korábbi, körömhegynyi kijelzőn, így nem muszáj például kinyitnunk a telefont akkor sem, ha üzenetünk érkezik, sőt, azt nem csak elolvashatjuk a külső kijelzőn, de válaszolhatunk is rajta.

Ez azért nagyon jó hír, mert annak ellenére, hogy a telefon kijelzője sok hajtogatást kibír, azért az “ereje” nem végtelen, így minél több ki és becsukást spórolunk meg vele, annál tovább bírja megtörés nélkül. Összecsukva a telefon két fele közt szinte teljesen eltűnik a hézag. Ez azért jó hí, mert az eddigi modelleknél ez nem így volt, így összecsukva a zsebünkben hajlamos volt mindenféle szöszt és port beengedni a kijelző két fele közé. Ezek közül nyilvánvalóan az utóbbi volt bosszantóbb, mert az össze is tudta karcolni a kijelzőt. Ez a veszély ezzel a pontosabban záródó megoldással most megszűnik, de legalábbi minimálisra csökken.

Teljesítmény

A Samsung Galaxy Z Flip5 a legújabb Snapdragon 8 Gén 2 processzorral van felszerelve, ami gyors és zökkenőmentes teljesítményt garantál. A telefon Android rendszert futtat, amely számos testreszabási lehetőséget kínál. A One UI felhasználói felület könnyen használható, és remekül integrálja az összecsukhatósághoz szükséges egyedi funkciókat, mint például az app-kontinuitás.

A kamera terén a Z Flip5 nem okoz csalódást. A hátlapon található kettős kamera rendszer kiváló képeket és videókat készít még gyenge fényviszonyok mellett is. Mindkét kamerában 12 megapixeles felbontású érzékelő van és mindketten rendelkeznek autófikusszal is. A külső kijelző segítségével könnyen készíthetünk velük szelfiket is, anélkül hogy kinyitnánk a telefont, ha pedig videókat készítenénk velük, azt 4K felbontásban 60fps sebességgel tehetjük meg.

Akkumulátor élettartam terén a Z Flip5 nem éri el a hagyományos okostelefonok szintjét, de ez nem is csoda, ha azt vesszük, hogy mennyivel nehezebb egy ilyen összehajtható telefonba akkut beépíteni. Mindenesetre a gyorstöltési funkcióval és az energiahatékony komponenseknek köszönhetően ez nem jelent nagy problémát a mindennapi használat során.

Összegzés - Samsung Galaxy Z Flip5

A Samsung Galaxy Z Flip5 nem olcsó készülék, de 490 000 forintos indulóárát (256/8GB) a prémium dizájn és a lenyűgöző funkcionalitás indokolja. Ha valaki szeretne egy egyedi, figyelemfelkeltő eszközt, amely kompakt méretével és összecsukható dizájnjával kitűnik a tömegből, akkor a Z Flip5 ideális választás lehet. Összességében a Samsung Galaxy Z Flip5 egy kiválóan megtervezett eszköz, ami az összecsukható okostelefonok között is kiemelkedik. A termék sokoldalúsága és a Samsung megbízhatósága miatt bátran ajánlható azoknak, akik készen állnak az okostelefon-élmény új szintjének felfedezésére.

