A Helvetia Ventures vezetésével 3 millió euró volumenű befektetési kört jelentett be az inki.tech, amellyel tovább bővíti üzleti jelenlétét és erőteljesen fejleszti szolgáltatásait. A részben magyar alapítású "device as a service" szolgáltató cég irodai eszközöket, például laptopokat, táblagépeket és telefonokat kínál vállalkozásoknak hosszú távú bérleti szerződés keretében, teljesen integrált biztosítással, valamint karbantartási és információbiztonsági szolgáltatásokkal. A svájci, főként biztosítási szektorra fókuszáló Helvetia Ventures mellett az Autonom és a The Mavers is befektetett a cégbe, mellyel az inki.tech tovább terjeszkedhet a nyugat-európai piacokon.