Az okos otthoni eszközök piaca folyamatosan bővül, és a Nuki Smart Lock 3.0 Pro egy újabb darabja a választéknak. Ezúttal azonban nem egy okosizzóról, vagy konnektorról van szó. A cél most a bejárati ajtó „felokosítása” egy okos zárral. Lássuk, mennyire hatékony, biztonságos és felhasználóbarát lehet egy ilyen kütyü!

Első lépések

A Nuki Smart Lock 3.0 Pro formavilága diszkrét és modern, ami könnyen beilleszkedik a legtöbb otthonba. A telepítése egyszerű és gyors, még olyanok számára is, akik nem rendelkeznek túl sok technikai tudással. Nincs fúrás-faragás, nem kell kicserélni a zárat, tényleg nem kell semmi bonyolult szerelésre gondolni.

Az eszközt csupán rá kell erősíteni a már meglévő ajtózárra, és máris használatra kész.

Azt, hogy ezt meg tudjuk-e tenni, tehát, hogy a zár kompatibilis-e a bejárati ajtónkkal, a gyártó honlapján található kompatibilitás ellenőrző folyamattal pillanatok alatt kideríthetjük. Ezt természetesen érdemes még a vásárlás előtt megtenni. Ha pedig az ajtónk alkalmas az „okosításra”, akkor csak annyi a dolgunk, hogy megvesszük a zárat és a dobozban található leírás alapján egy szál imbuszkulcsot használva (tartozék) felrögzítjük az ajtónkra. Fontos, hogy tényleg semmilyen fúrásra nincs szükség, ha valamiért megunnánk a Smart Lockot (nem fogjuk), egy pillanat alatt leszerelhetjük és az ajtón semmi nyom nem marad utána.

Ha felszeretük a zárat, le kell töltenünk a telefonunkra a Nuki alkalmazását, amivel beállíthatjuk és később vezérelhetjük is az ajtónk nyitását-zárását.

Funkciók, biztonság

A Nuki Smart Lock 3.0 az appon keresztül nagyon könnyen vezérelhető. A telefonunk kijelzőjén egy érintéssel nyithatjuk, zárhatjuk, de akár az okosóránkra is letölthetjük az applikációt, ami nyitja/zárja. Emellett, ha a zárat csatlakoztatjuk otthoni Wi-Fi hálózatunkhoz, akkor a világ bármely, internettel ellátott pontjáról vezérelhetjük a zárunkat, beengedhetünk ismerősöket, családtagokat, akik mondjuk a macskánkat etetnék, vagy virágokat locsolnának, amíg nyaralunk. De adhatunk is ismerőseinknek ideiglenes hozzáférést a zárhoz. Ehhez csak meg kell hívnunk őket az applikációban és be kell állítanunk, hogy milyen időszakokban engedélyezzük nekik a bejutást. Megadhatjuk például, hogy ha egy takarítóról van szó, hogy minden hétfőn 10 órától 16 óráig bejárhat a lakásba. Ekkor ő a telefonján lévő appal ebben sz időtartományban képes lesz vezérelni a zárat, de máskor nem.

Az eszköz továbbá rendelkezik olyan fejlett funkciókkal is, mint az automatikus zárás, ha elhagyjuk az otthont, vagy az érkezésünk érzékelése, és ekkor előre kinyitja számunkra az ajtót.

A zár kiválóan összehangolható más okos otthoni eszközökkel és rendszerekkel, mint például a Google Home vagy az Amazon Alexa, így akár hangvezérléssel is nyitható. Ami a biztonságot illeti, a Nuki Smart Lock 3.0 Pro több rétegű titkosítást és egyéb biztonsági protokollokat használ, amelyek megfelelnek a modern digitális kor követelményeinek. A zár esetleges manipulációjáról és a nem engedélyezett hozzáférésről azonnali értesítést kapunk a mobilalkalmazáson keresztül.

Ha pedig a zárat energiával ellátó akkumulátorok merülnének, arról a telefonunk jó előre értesít minket és egy mozdulattal kivehetjük az akupakkot. Ez egy sima USB-C kábellel feltölthető, de addig is a zár kívülről kulccsal, belülről pedig a Nuki forgatható fejével zavartalanul használható.

Kiegészítők

A rendszerhez különböző, hasznos kiegészítők is kaphatóak. Ilyen például a Nuki Fob távvezérlő, ami egy egyszerű gombnyomással kinyithatja nekünk az ajtót, ha nem szeretnénk a telefonunkkal vagy az okosóránkkal matatni, ha hazaértünk. Még menőbb dolog a Nuki Keypad 2.0, ami az ajtónk külső oldalára rögzíthető billentyűzet, amilehetővé teszi, hogy az ajtót saját ujjlenyomatunkkal, vagy egy előre programozott kóddal nyissuk ki.

Összegzés

A Nuki Smart Lock 3.0 Pro egy rendkívül hatékony és biztonságos megoldás azok számára, akik az ajtónyitás és -zárás terén is a technológia nyújtotta kényelmet és rugalmasságot keresik. Könnyen telepíthető, intuitív a használata, és kiválóan integrálódik más okos otthoni eszközökkel. Az alapegység ára 110 000 forint, de a Wi-Fi modul nélküli verzió már 65 ezerért is elvihető. Ezzel nem tartozik a legolcsóbb okoszárak közé, de az általa nyújtott funkcionalitás és biztonság, valamint a tényleg pofonegyszerű felszerelhetőség indokolttá teszi az árcéduláját. Azok számára, akik a hagyományos ajtózáraknál többet várnak el, és szeretnék az okos otthonuk részeként kezelni a bejárati ajtót is, ez az eszköz egy kitűnő választás lehet.

