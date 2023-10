Az otthoni takarítás sosem volt még ilyen könnyű és hatékony, mint most, amikor a robotporszívók forradalmasítják a háztartások tisztántartását. A Rowenta, hosszú múltra visszatekintő háztartási cikkeket gyártó vállalat, melynek már van némi tapasztalata a robotporszívók piacán. Ezúttal az Xplorer Serie 75S+ modelljét kaptuk meg egy teszt erejéig, melynek eredményét most megis osztjuk olvasóinkkal.

Első benyomások

A Rowenta Xplorer Serie 75S+ elegáns és modern formavilága igazából nem meglepő, hiszen a komolyabb robotporszívók már nagyjából mind hasonlóan néznek ki. Az eszköz fekete és fehér színben kapható és fekete színben érkezett meg hozzánk, mely bármely otthon stílusához illeszkedik. A készülék méretei is optimálisak, hogy könnyedén elérjen alacsony bútorok alá és szűk területekre is bejusson.

Az Xplorer Serie 75S+ könnyű és strapabíró anyagokból készült, ami tartósságot és hosszú élettartamot garantál. Az eszköz összeszerelése egyszerű, és az alapcsomag tartalmazza a szükséges tartozékokat, mint például a töltőállomást és az extra kefegumikat és a porzsákokat is, amikre, hogy miért van szükség, arra még később visszatérünk.

Az összeszerelés csak annyiból áll, hogy kivesszük a dobozból, kihúzzuk az ütközésérzékelőjét kitámasztó szivacskákat, a dokkolóját csatlakoztatjuk az elektromos hálózatunkhoz (bedugjuk a konnektorba) és ráhelyezzük a porszívót a töltő érintkezőkre. Ekkor a rendszer bekapcsol, tölteni kezdi a porszívót és nekünk már csak le kell töltenünk a Rowenta applikációját a telefonunkra és hozzáadni az új készüléket a „+” ikonnal. Ez egy pofonegyszerű folyamat, amint a rendszer végig is vezet bennünket. Ezek után már indulhat is a takarítás

App, térkép, időzítés

Az Xplorer Serie 75S+ felszereltségében megtalálhatók a legújabb technológiai fejlesztések, amelyek a takarítást hatékonyabbá és egyszerűbbé teszik. A Smart Exploration technológia segítségével a robotporszívó könnyen navigál a lakásban, elkerülve az akadályokat és azokat a területeket, amelyek már tiszták.

Az eszköz infravörös és ütközésérzékelő szenzorokkal is rendelkezik, így képes érzékelni az akadályokat, és elkerülni azokat. Emellett a lézertechnológia is segít a pontos térképezésben és a hatékony takarításban. A porszívó az első takarítás alatt feltérképezi a lakásunkat és zónákra osztja azt, amit az applikációban különböző színkódokkal jelenít meg. Ezután nekünk már lehetőségünk van ezt a térképet szerkeszteni. Kijelölhetjük, hogy a takarítás során hol használja a rendszer a beépített felmosófunkcióját és hol ne. Itt nem csak a szőnyegeket érdemes kikerülni, de a gyengébb minőségű, nem felmosásálló laminált padlónak sem tesz jót, ha naponta felmossa őket a gép, még ha kevés vizet hagy is rajta. Így akár egész szobákat kizárhatunk a felmosás alól. Az okos alkalmazás segítségével emellett távolról is ellenőrizhetjük és irányíthatjuk a robotot, és beállíthatjuk a takarítási időzítéseket.

Itt érdemes megjegyezni, hogy ha mondjuk beállítjuk a rendszert, hogy minden munkanapon, amikor elmegyünk otthonról, legalább egyszer, de akár kétszer is menjen körbe a lakáson, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy többet nem kell otthon hétvégén porszívóznunk, csak ha esetleg valami szennyeződés kerül a padlóra (kiömlik a liszt, sütés közben, vagy a macska kikaparja az almot a cicavécéből).

Hatékony takarítás, tisztább levegő

Az Rowenta Xplorer Serie 75S+ rendkívül hatékonyan takarít, és könnyedén megbirkózik a mindennapos szennyeződésekkel, például a porral, szőrszálakkal vagy kisebb szeméttel. A HEPA szűrő segítségével a levegő is tisztább lesz a takarítás során, így ideális választás azoknak, akik kisállatot tartanak, vagy allergiában légzési problémákban szenvednek.

Az Xplorer Serie 75S+ nagy teljesítményű akkumulátorral rendelkezik, amely hosszú üzemidőt biztosít. A töltőállomásra visszatérve az eszköz automatikusan feltöltődik, így mindig készen áll a takarításra.

Tapasztalataink a használat során

Amikor először bekapcsoltuk az Xplorer Serie 75S+-t, azonnal lenyűgözött a csendes működése. Biztos, hogy a szomszédok akkor sem fognak panaszkodni, ha néha hétvégén is elindítjuk valamiért. A navigációs rendszer pontos és hatékony volt, és az akadályokat ügyesen kikerülte. A takarítás után pedig láthattuk, hogy a kosz és szennyeződések gyorsan eltűntek a padlóról, anélkül, hogy többször át kellett volna mennie a porszívónak az adott területen. Külön érdekesség, hogy egy aktívan takarított lakásban üzemeltük be a gépet, mégis az első takarítás után teljesen tele portartállyal ment a helyére, ami az alaposságát mutatja.

És még egy dolog

A Rowenta Xplorer Serie 75S+ töltőállomás rendelkezik egy nagyméretű tartállyal is, ami minden takarítás végén porszívó portartályából átpumpálja az összegyűjtött szennyeződést egy nagyméretű porzsákba. Ez egy kicsit kétirányú dolog, mert egyrészt nagyon kényelmes, hogy több napig, tisztább, vagy kisebb lakásokban több hétig is mehet a takarítógép anélkül, hogy ki kellene ürítenünk. Másrészt viszont a portartályos takarítógépek lényege pont az, hogy nem kell újra és újra beruháznunk újabb porzsákokra, amik gyártása és kidobása is újabb terhet jelent nem csak a pénztárcánkra, de a környezetre is.

Ezzel a technikával viszont ezt az előnyt most megint elveszítjük. Hogy ez megéri-e a jóval ritkább tisztítást, azt mindenki döntse el maga.

Összegzés - Rowenta Xplorer Serie 75S+

A Rowenta Xplorer Serie 75S+ tehát összességében egy remekül működő, jó kis takarító gép, ami tényleg megkönnyítheti az életünket úgy, hogy a házimunka egy komoly részét kiveszi a kezünkből. 175 000 forintos ára a középmezőnybe tehető, a minősége viszont ennél feljebb emeli, így tehát azt mondhatjuk, hogy az ár/érték aránya nagyon jó. Aki tehát megengedhet magának egy ilyen takarító robotot, az garantáltan jól jár majd vele.

