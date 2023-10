Ketyeg az óra, most érdemes DDR4 és DDR5 modulokat beszerezni.

Kevés jó hírt kaptak az elmúlt években a komoly hardvereket igénylő számítógépes játékosok és tartalomkészítők, azonban a termékekben használt chipek túltermelése miatt idén tavaszra legalább a memóriamodulok és az SSD háttértárak rendkívül kedvező árúvá váltak.

A helyzetre reagálva a chipgyártók folyamatosan csökkentették a termelésüket, így a nyárra véget ért az árak folyamatos csökkenése, most pedig elsőként a számítógépes rendszermemóriák piacán újból emelkedni kezdtek a termékekért elkért összegek. A jelenség már hazánkban is észrevehető, konkrét példát felhozva 2×8 gigabájtos DDR4 memóriacsomag a közelmúltig olyan 12 ezer forinttól volt kapható, azonban most már 13 ezer forint felett kezdődnek az árak.

A TrendForce piacelemző cég szerint a közeljövőben túlságosan komoly áremelkedés még nem várható a RAM modulok piacán, az idei utolsó negyedévben olyan 3-8% közötti pluszra lehet számítani. Ennek megfelelően aki DDR4 vagy DDR5 modult kíván venni, annak érdemes minél előbb cselekednie, a jelenleginél előreláthatóan már csak magasabbak lesznek majd az árak.

