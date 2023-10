Európában és Kanadában is áremelést hajt végre az NVIDIA.

Elsősorban a videókártyák rendkívül drágává válása miatt egyre több számítógépes játékos fejébe üthet szöget, hogy új számítógép vásárlása vagy a meglévő modernizálása helyett talán jobb ötlet volna átnyergelni egy felhős játékfuttató szolgáltatásra, már amennyiben megfelelően működik a technológia.

A váltásban gondolkodó gamerek számára leginkább az NVIDIA GeForce Now jöhet szóba, erre előfizetve hozzáférnek egy erős távoli számítógéphez, amelyen 1500-nál is több a Steamen, az Epic Games Store-ban, az Ubisoft Connectben, az EA Appban (Originben), továbbá a GOG-ban megvett játékukat futtathatják.

Most szinte fű alatt rossz hírrel szolgált a meglévő és jövőbeli ügyfeleknek az NVIDIA, novembertől Európában és Kanadában is megemeli a GeForce Now előfizetések árát, a szolgáltatás havi és féléves számlázással vehető igénybe. Az árváltozás nem radikális, csomagtól függően 1-10 euró közti összeggel kell majd többet fizetni, a vállalat a működési költségek emelkedésével magyarázza a lépést.

Csomag Jelenlegi ár Az új ár november elsejétől Priority - 1 hónap 9,99 euró 10,99 euró Priority - 6 hónap 49,99 euró 54,99 euró Ultimate - 1 hónap 19,99 euró 21,99 euró Ultimate - 6 hónap 99,99 euró 109,00 euró

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!