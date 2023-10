Fél évig jutalék nélkül hajlandó árusítani azokat, csak legyenek nála is elérhetőek.

Mágnesként vonzaná a vadiúj exkluzívokat és a régebbi címeket az Epic Games Store digitális számítógépes játékbolt, hogy hatékonyabban fel tudja venni a harcot a piacvezető Steammel. A gamerek körében ha másról nem, akkor a kezdetek óta tartó és jövőre is folytatódó ingyenjátékos promóciójáról ismert áruház ma két új programot indított, ezek keretében a fejlesztők és a kiadók a megjelenéstől számított hat hónapon át megtarthatják az eladásokból származó bevétel 100%-át, csak azután lép érvénybe az áruház 12% jutaléka.

A First Run exkluzivitási programot már korábban bejelentette a vállalat, ennek keretében az Epic jutalék nélkül forgalmazza az első hat hónapban a vadiúj játékok PC-s kiadásait, amennyiben a kérdéses időszakban azok csak a boltjában vásárolhatóak meg.

Az újdonságot a Now on Epic program jelenti, ezzel a régi játékaik elérhetővé tételére kívánja rávenni a fejlesztőket és a kiadókat, szintén hat hónapnyi jutalék nélkül forgalmazással. A program csak az olyan 2023. október 31-ig kiadott játékokra vonatkozik, amelyek a kérdéses dátumig már elérhetőek voltak egy rivális digitális játékboltban. Emellett ha a fejlesztőknek legalább hat régi játékuk van, akkor közülük minimum hármat egy füst alatt elérhetővé kell tenniük a boltban, míg a háromnál kevesebb játékkal rendelkezőknek az összes terméküket egyszerre ki kell adniuk az Epic Games Store-ban is.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!