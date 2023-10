Sokat javult az NVIDIA videójavítása, ráadásul már RTX 2000 kártyákon is működik.

Bemutatta és elérhetővé tette a legújabb Game Ready driverében az RTX Video Super Resolution technológiájának 1.5-ös változatát az NVIDIA. A gépi tanulást használó funkció első körben a GeForce RTX 3000 / 4000 szériás grafikus vezérlőkön vált elérhetővé, lehetővé tette a böngészőkben vagy médialejátszókban nézett alacsony felbontású videók a szokásosnál magasabb képminőségűre való felskálázását a magas felbontású monitorokon.

A most bejelentett 1.5-ös verzió három nagy újdonságot hozott: egyrészt főként a képkockákon lévő zaj hatékonyabb felismerésének köszönhetően javult a képminősége, másrészt már a Full HD felbontású videókon is képes javítani, harmadrészt pedig a GeForce RTX 2000 szériás videókártyákon is használhatóvá vált.

Az RTX VSR 1.5 a legújabb Game Ready driverre való frissítéssel érhető el immáron az összes GeForce RTX videókártyán, azonban továbbra is manuálisan kell aktiválni az NVIDIA Conttrol Panel alkalmazás „Adjust video image settings" részében.

