A hagyományoknak megfelelően a Halloween közeledtével újból tematikus ajánlatokkal tért vissza az Epic Games Store digitális számítógépes játékbolt ingyenjátékos promóciója, 2023. október 26. délután 5-ig az Eternal Threads-et és a The Evil Withint adhatják hozzá a játékgyűjteményeikhez a gamerek.

Az Eternal Threads egy sztoriközpontú puzzlejáték, a játékosok belső nézetből hat fő karakter történetét követhetik, egyes döntéseiket megváltoztatva befolyásolhatják az események alakulását.

A nagyobbik durranást a Resident Evil 4 szellemi örökösének mondható The Evil Within horrorjáték jelenti, a nyomozót alakító játékosoknak egy beteges tömeggyilkosság sötét titkait kell felderíteniük. Ráadásul a 2014-es játék folytatására sem kell sokat várniuk, jövő csütörtök késő délutántól kezdve a Tandem: a Tale of Shadows mellett a The Evil Within 2-vel folytatódik majd az Epic játékosztogatása.

