Leleplezte az androidos csúcsmobilok következő generációját hajtó rendszerlapkáját a Qualcomm. Az amerikai vállalat állítása szerint Snapdragon 8 Gen 3 processzora olyan 30%-kal gyorsabb az elődjében lévőnél, miközben 20%-kal energiahatékonyabb. A felépítése jelentősen változott, az eddigi egy erős, három közepes teljesítményű, továbbá négy alacsony fogyasztású helyett 1:5:2 lett a magok aránya.

Az Adreno grafikus alrendszer terén is jelentős előrelépés történt, a tempó és az energiahatékonyság terén is 25% előrelépést ígér a Qualcomm. Állítása szerint különösen sokat gyorsul a hardveresen gyorsított sugárkövetés, az Unreal Engine 5 játékmotorban lévő Lumen rendszer is képes lesz tisztességesen kihasználni.

Mindezeken túlmenően kevés érdekes konkrétum derült ki a Snapdragon 8 Gen 3-ról, a bemutatása során a Qualcomm javarészt a mesterséges intelligenciás képességeiről beszélt. Állítása szerint a gépi tanulásos feladatok gyorsítására használatos egysége 98%-ot gyorsult és 40%-kal energiahatékonyabb lett, ennek demonstrálására például videóról töröltetett objektumokat a cég.

Az első Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 rendszerlapkával piacra kerülő okostelefon a Xiaomi 14 lehet, elméletileg akár már novemberben elérhetővé válhat.

