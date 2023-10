Egy gyerekek számára megfelelő platformert is osztogat az Epic.

Az előre megígért címekkel folytatódott az Epic Games Store ingyenjátékos promóciója, a számítógépes játékosok 2023. november 2. délután 5 óráig ezúttal a Tandem: A Tale of Shadows-t, továbbá a The Evil Within 2-t adhatják hozzá örökre a játékboltban regisztrált felhasználói fiókjukhoz.

A Tandem: A Tale of Shadows egy hétéves kortól ajánlott puzzle platformer, a remek értékeléseket kapott termék egyéni esztétikával és játékmenettel próbálja lekötni a játékosok figyelmét. A The Evil Within 2 ezzel szemben már PEGI 18 besorolású, a tébolyult világban játszódó túlélőhorror ott folytatja az idegek felőrlését, ahol a múlt héten osztogatott első része abbahagyta.

The Evil Within 2 minimum gépigény:

64 bites Windows 7 / 8.1 / 10

Intel Core i5-2400 / AMD FX-5320 processzor

NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB) / AMD Radeon HD 7970 (3GB) videókártya

8 GB RAM, 40 GB háttértár

