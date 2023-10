A Huawei Watch GT 3 SE érdekessége, hogy a benne lévő HUAWEI Trusleep™ 3.0 azonosítja a különböző alvásfázisokat. Így a mély alvást, a felszínes alvást vagy a REM-fázist. És nyilván értelmezi, ha a használója ébren van, így információt ad az alvási szokássokról és tanácsokat ad, hogy éjszaka jobban aludhassunk. Sőt, a HUAWEI Egészség alkalmazása segít a horkolás és az alvás közbeni beszéd figyelésében is. Az óra figyeli a szívdobbanásokat és aprólékosan figyeli a pulzusszámot. De figyeli a véroxigén- és a stresszszintet, ha beállítjuk, akkor emlékeztet arra is, hogy igyunk vizet, vagy hogy menjünk sportolni. Professzionális szintű személyi edző, ugyanis az óra rengeteg fitneszadatot rögzít és monitoroz, de még tanácsokat is ad. A tavaly még majdnem 100 ezer Forintba kerülő kütyü most közel 50 ezer Forintért megkapható, bár, aki már az újabb verziót keresi, annak a Huawei Watch GT 4 szintén 100 ezer Forintért megkapható.