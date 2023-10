Eddig szokatlanul keveset lehetett hallani a várhatóan jövő januárban vagy februárban bemutatkozó Galaxy S24 mobilcsaládról, azonban most már biztosnak tűnik, hogy két nagy érdekességet is hoz majd a széria. Elsőként is a gyártó visszatérhet a két rendszerlapkás stratégiához, a hírek szerint az S24 és S24+ modellek globális kiadásai a házon belül fejlesztett Exynos 2400 chipjét használják majd, míg a Galaxy S24 Ultra világszerte a Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 lapkát kaphat.

Emellett a vállalat egyik felsővezetője a napokban megerősítette, hogy a közvetlen műholdas adatkapcsolat is elérhető lesz a készülékcsalád tagjain, így várhatóan a megfelelő piacokon lehetőség lesz műholdon keresztül segítséget kérni a térerő nélküli helyeken a telefonokkal.

Ez a funkció a tavaly őszi Apple iPhone 14 mobilokban debütált, röviddel a készülékek piacra dobása után pedig máris életek mentésébe kezdett. Ha minden jól megy, akkor pár éven belül az új androidos mobilok nagyobbik része is támogathatja majd a lehetőséget.

