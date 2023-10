Az Apple „Ijesztően gyors" elnevezésű eseményen az Apple lerántotta a leplet néhány vadonatúj Mac-ről, amelyek a vállalat saját chipjének legújabb verziójával, az M3 szérival vannak felszerelve.

Az M3 chipek erősebb sorozata

Ahogyan az várható volt, az Apple M3 chipjei kerültek reflektorfénybe az e havi eseményen. Az új termékcsalád az M3, M3 Pro és M3 Max chipeket tartalmazza, amelyek az Apple szerint az első személyi számítógépes chipek, amelyek a 3 nanométeres eljárással készültek.

A „gyorsabb és hatékonyabb CPU” mellett a chipek triója egy frissített GPU-val is rendelkezik, amely támogatja a ray tracinget, a mesh shadinget és a Dynamic Cachinget - egy olyan funkciót, amely optimalizálja az eszköz által a feladatok során használt memória mennyiségét.



Az Apple M3 chipek akár 128 GB egyesített memóriát is kiszolgálnak, a legerősebb M3 Max chip pedig akár 92 milliárd tranzisztorral, 40 magos GPU-val és 16 magos CPU-val rendelkezik.

Egy frissített 24 hüvelykes iMac M3 chippel

Az új 24 hüvelykes iMac egy M3-at kap, amely az Apple szerint kétszer gyorsabb teljesítményt nyújt, mint az M1-gyel felszerelt elődje. Az új chip mellett a frissített iMac 4,5K-s, több mint 1 milliárd színt megjelenítő Retina kijelzőt, Wi-Fi 6E támogatást és 1080p-s webkamerát kapott.

Az iMac emellett akár 24 GB egyesített memóriát is kínál, és hét színben kapható: zöld, sárga, narancssárga, rózsaszín, lila, kék és ezüst színben. Az iMachez színben hozzáillő tartozékok is járnak, de ezek továbbra is Lightning-csatlakozóval rendelkeznek, tehát ide még nem ért el a vállalat USB-C frissítése.

A 24 hüvelykes iMac ára 1299 dollár nyolcmagos processzorral vagy 1499 dollár tízmagos chippel. Előrendelni mától lehet, a rendelkezésre állás november 7-én kezdődik.

Hordozható csúcssebesség

Nem az iMac az egyetlen eszköz, amely M3-alapú frissítést kap. Az Apple egy új 14 és 16 hüvelykes MacBook Pro modellpárt is bejelentett, amelyek vagy az M3 Pro chippel, vagy a magasabb kategóriájú M3 Max chippel készülnek.

Mindkét laptop Mini LED kijelzővel, 1080p-s kamerával, hat hangszórós hangrendszerrel, 22 órás akkumulátor-üzemidővel és akár 128 GB RAM-mal rendelkezik. Emellett kaphatók űrfekete kivitelben, új bevonattal, amely állítólag segít csökkenteni az ujjlenyomatok számát, valamint ezüstszínű változatban is.



Míg a 14 hüvelykes MacBook Pro M3 Pro chippel 1 999 dollárról indul, addig a 16 hüvelykes M3 Pro modell 2 499 dollárról indul. Ezek a MacBook Pro modellek már ma előrendelhetőek, és november 7-én válnak elérhetővé.

Jön a belépőszintű MacBook Pro

Az M3 Pro és az M3 Max modellel felszerelt MacBook Pro modellek mellett az Apple egy olcsóbb, 14 hüvelykes MacBook Pro-t is piacra dob, amely az alap M3 chipet tartalmazza, és ára 1599 dollárról indul. A készülék az Apple által tavaly kiadott, M2 chippel szerelt 13 hüvelykes MacBook Pro-t váltja fel, és akár 60 százalékkal gyorsabb teljesítményt kínál.



A Touch Bar modell megszűnik, ami azt jelenti, hogy innentől kezdve csak fizikai billentyűkkel lehet dolgozni. Ennek a belépőszintű modellnek azonban van néhány hátránya is: szűkös 8 GB RAM-mal rendelkezik, és csak ezüst és űrszürke változatban kapható - a fekete szín kizárólag a magasabb kategóriás MacBook Prókhoz tartozik. A készülék a többi bejelentett számítógéphez hasonlóan ma már előrendelhető, és hivatalosan november 7-én jelenik meg.



A hazai megjelenés és az árak tekintetében mihamarabb jelentkezünk a friss információkkal, de egyelőre még nem tudunk ezekről semmit, mert a magyar Apple kereskedők oldalain még nem jelentek meg ezek a termékek.

