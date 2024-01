A dobozban minden benne van

A Braun Series 9 Pro+ egy meglepően nagy dobozban érkezett meg hozzánk és ezt kibontva láttuk meg, hogy miért. Azért, mert nem csak egy sima villanyborotvát találtunk itt, hanem egy tisztítóállomást is, amely nemcsak feltölti a borotvát, hanem egy frissített tisztítóoldatot is tartalmaz, amely a borotva pengéit is keni, hogy azok jobban működjenek és hosszú távon is élesek maradjanak.

És persze nem feledkezhetünk meg a töltőtáskáról sem (szintén a Series 9 Pro+ tartozéka), amely nélkülözhetetlen mindazoknak, akik sokat utaznak, vagy nincs helyük a fürdőszobapulton a teljes tisztítóállomásnak.

Kapcsoljuk be!

A borotva kialakítása elegáns és ergonomikus, kényelmesen illeszkedik a kézbe és meglepően könnyű is, ami megkönnyíti a használatát. Az egyik legnagyobb előnye a Series 9 Pro+-nak az, hogy rendkívül gyorsan és hatékonyan dolgozik. A borotvafejek tökéletesen követik az arc kontúrjait, így biztosítva a lehető legsimább borotválkozást. Az intelligens érzékelői automatikusan alkalmazkodnak a szakáll sűrűségéhez, ami azt jelenti, hogy kevesebb mozdulattal is tökéletes eredményt érhetünk el.

Komoly előnye a készüléknek, hogy nedves és száraz borotválkozásra is alkalmas. A borotva ugyanis teljesen vízálló, így a zuhany alatt is használható, ami extra kényelmet jelent a reggeli rutin során. A tisztító állomása is kiváló - nem csak tölti a készüléket, de fertőtleníti és szárítja is a borotvafejeket, így mindig tiszta és higiénikus marad.

Technika a borotválkozás mögött

A készülék szónikus technológiával rendelkezik, amely másodpercenként 40 000 mikrovibrációval segíti a bajuszszálak kíméletes felemelését, így szorosabb borotválkozást és jobb siklást tesz lehetővé a bőrön. Emellett rendelkezik az AutoSense technológiával, amely automatikusan érzékeli a szakáll sűrűségét, és automatikusan beállítja, hogy erőteljesen vágja át az arcszőrzet minden vastagságát, akár hét napnyi borostát is.

A tisztítás sem a mi dolgunk

A Braun Series 9 Pro+ borotva tisztításának legegyszerűbb és leghatékonyabb módja a SmartCare Center használata, amely a speciális oldattal nemcsak megtisztítja a borotvát, hanem a pengéket is keni és védi. Ha nem használjuk a SmartCare Center-t, akkor a borotvát úgy tisztíthatjuk, mint bármely más borotvát - a pengéket forró víz alá tartva és egy kis folyékony szappant hozzáadva. Ne felejtsük el kéznél tartani a mellékelt tisztítókefét, hogy segítsen eltávolítani a szőrszálakat a zugokban és résekben.

A Braun Series 9 Pro+ akkumulátora nem igényel túl sok törődést, mert egyetlen töltéssel akár egy hónapig is kitarthat, attól függően, hogy milyen gyakran használjuk.

Megéri?

Az egyetlen hátrány, amit muszáj megemlítenünk, az talán a készülék ára. A nálunk járt, Braun Series 9 Pro+ 9577cc modell ára 320 ezer forint felett van, ami bizony nem kevés pénz, és bár a borotva kínálta élmény és minőség valóban kiemelkedő, ez az ár lehet, hogy sokak számára szinte elérhetetlennek tűnik. Azonban, ha valaki hajlandó befektetni egy prémium minőségű borotvába, akkor a Braun Series 9 Pro+ minden bizonnyal nem fog neki csalódást okozni.