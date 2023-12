2020-ban a Google-t perbe fogták, mert azzal vádolták, hogy a Chrome-felhasználók tevékenységeit akkor is nyomon követi, amikor azok inkognitó módot használnak. Most, miután a vállalat sikertelenül próbálta elérni, hogy a keresetet elutasítsák, beleegyezett, hogy megegyezzen az ügyben, amely eredetileg 5 milliárd dolláros (több, mint 1700 milliárd forint) kártérítést jelentett. A Reuters és a The Washington Post szerint egyik fél sem hozta nyilvánosságra a megegyezés részleteit, de már megállapodtak a feltételekben, amelyeket februárban jóváhagyásra benyújtanak a bíróságnak.

Amikor a felperesek a keresetet benyújtották, azt állították, hogy a Google olyan eszközöket használt a felhasználók megfigyelésére, mint az Analytics terméke, az alkalmazások és a böngésző beépülő moduljai. Azzal érveltek, hogy azzal, hogy a vállalat az inkognitón keresztül követ valakit, hamisan elhitette az emberekkel, hogy ők irányíthatják azokat az információkat, amelyeket hajlandóak megosztani vele.

A Google szóvivője akkor azt mondta, hogy bár az inkognitó mód nem menti el a felhasználó tevékenységét az eszközén, a webhelyek mégis gyűjthetik az adatokat a munkamenet során.

A per felperesei belső e-maileket mutattak be, amelyek állítólag a Google vezetői közötti beszélgetéseket mutattak be, és amelyek bizonyítják, hogy a vállalat az inkognitó módba kapcsolt böngészők használatát a hirdetések eladása és a webes forgalom nyomon követése érdekében figyelte. Panaszukban azzal vádolták a Google-t, hogy megsértette a szövetségi lehallgatási és a kaliforniai adatvédelmi törvényeket, és érintett felhasználónként akár 5000 dollárt is követeltek. Azt állították, hogy valószínűleg több millió ember érintett, aki 2016 óta használta az inkognitó módot, ami megmagyarázza a hatalmas kártérítést, amit a cégtől követelnek.

A Google valószínűleg beleegyezett, hogy 5 milliárd dollárnál alacsonyabb összegben állapodjon meg, de a megállapodás részleteit még nem hozta nyilvánosságra, és hivatalos nyilatkozatot sem adott még, írja az Engadget.

