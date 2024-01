A mobiltelefon piac egykori királya, a Motorola nehéz időket élt meg, azonban a Lenovo támogatásával a márka kezd visszatalálni a helyes útra. A cég Magyarországon is összekapta magát, hiszen jó pár érdekes modellel lépett színre hazánkban is. Ezek közül az egyik legnagyobb durranásnak a Motorola Edge 40 Neo fantázianevű termék tűnt.

E modell ugyanis az előzetesen rendelkezésre álló információk alapján egy tipikus középkategóriás tömegtelefon, amely tudásában elmaradhat ugyan a jelenlegi legjobb készülékektől, viszont azoknál lényegesen olcsóbb.

A külseje alapján egyébként simán tarthatná bárki egy prémium ligás modellnek is. Az oldalt ívelt képernyőnek, a rendkívül vékony káváknak, az elegáns hátlapnak és a képernyőbe vágott diszkrét kameraszigetnek köszönhetően egy kifejezetten dizájnos modellt tettek le az asztalra a tervezők. Ráadásul hivatalosan is víz- és porálló, ugyanis megkapta az ezt tanúsító IP68 minősítést, ez pedig ezen az árszinten egyáltalán nem általános. A fogása kényelmes, a gombok jó helyen vannak, belekötni csak abba lehet talán, hogy miért nincs rajta fejhallgató csatlakozó, de ez általános trend a mai mobiloknál valamiért.

És ezzel még nincs vége a meglepő pozitívumoknak, hiszen szuper képernyővel látták el. A több mint egymilliárd árnyalattal dolgozó OLED kijelző színei gyönyörűek, a kontrasztja hibátlan, a fényereje (a méréseink alapján 1306 nit a maximális fényesség) kellően nagy ahhoz, hogy akár nappal is használható maradjon, és a HDR anyagok is váratlanul szépen jelennek meg rajta. A szokatlanul nagy, 144 Hz-es képfrissítési frekvenciának köszönhetően a mozgások visszaadása folyamatos, lapozásnál, görgetésnél sem tapasztalható zavaró akadás. A 6,55 hüvelykes, azaz közepes méretű képernyő felbontása kifejezetten nagy, 1080x2400 képpont, azaz a részletesség is kifogástalan. Ráadásul odafigyeltek arra is, hogy a kijelzőt ellássák strapabíró Gorilla Glass 3 védőüveggel.

Nem minden papsajt

Azonban tény, hogy bizonyos területeken a Motorola Edge 40 Neo nem kelhet versenyre a topmodellekkel. Ilyen például a teljesítmény, hiszen a 8 GB RAM-mal megtámogatott MediaTek Dimensity 7030 (6nm) processzor nem játszik egy ligában a mai legjobb hardverekkel.

Emiatt azt éreztük sokszor, hogy az alkalmazásokat, weboldalakat picit lassabban tölti be a termék, de azért szó nincs vészes lassúságról. Emellett arra is akad példa, hogy a képek rögzítéséhez picit több időre van szüksége, de ezt is túl lehet élni. Viszont tény, hogy a visszafogottabb teljesítmény miatt sok játéknál vissza kell venni a grafika részletességéből, illetve magasabb szintű kép- és videószerkesztésre sem ideális ez a termék.

Az Android 13 rendszerre épülő készülék a tapasztalataink szerint kellően stabil, idegesítő fagyásba nem futottunk bele ugyanis. Korrekt, 5000 mAh-s akkumulátort kapott, amely a megszokottnál picit jobb üzemidőt szavatol. Így töltés nélkül akár 13 órán át is ki lehet húzni átlagos használat mellett. Figyelemre méltó a 65 wattos töltés támogatás, aminek révén durván fél óra alatt csurig tölthető a telep energiával. Mindenképp meg kell említeni a viszonylag nagy, 256 GB-os tárhelyet, amivel bizony kilóg a közvetlen riválisai közül.

A képalkotás viszont nem kifejezett erőssége sajnos. Az 50 megapixeles főkamerája a sötétet nem nagyon szereti, de azért lehet vele kevés fény mellett értékelhető képeket lőni olykor.

Viszont az ultraszéles látószögű, 13 megapixeles modul csak világosban használható, legalábbis a mi tapasztalataink szerint. A videós képességei sem világrengetőek: 4K felbontás esetében be kell érni 30 FPS-sel (képkocka/másodperc), ami a mozgásokhoz kevés. Full HD-ben tud ennél többet is, de ez így akkor sem az igazi.

Megéri?

A Motorola Edge 40 Neo nem tökéletes, de kétségkívül használható, bizonyos tulajdonságaiban pedig kiemelkedő telefon. A teljesítménye megfelelő, a dizájnja és a képernyője pedig egyenesen kiváló. A legjobb, hogy az ára is remek, hiszen már akár 130 000 forintért hazavihető kártyafüggetlen konstrukcióban, ez az összeg pedig a tudását elnézve igen barátinak mondható. Nagyon úgy fest, hogy a Motorola komolyan gondolja a visszatérést, és csak remélni lehet, hogy marad a vállalat ezen az úton.

