1 TB-os microSD-kártyákat dob piacra a Samsung

Hazánkban jelen pillanatban csak a Sandisk termékei kaphatóak, azonban a Mobile World Congress-en végre a Samsung is bejelentette az első modelljeit. Állítása szerint EVO Plus és PRO Plus modellek a legújabb generációs V-NAND chipjeit használják, akár 8K felbontású videózáshoz is elég magas a szekvenciális sebességük, az A2-minősítés alapján pedig a véletlenszerű írási és olvasási munkák során is helytállnak. További előnyeik, hogy bírják az extrém hőmérsékleti körülményeket, így nem a kártyákon múlik majd, ha nem sikerül rendkívüli hidegben vagy perzselő forróságban videózni az akciókamerával.

Árakkal egyelőre nem szolgált a Samsung, az 1 TB kapacitású microSDXC memóriakártyái várhatóan a harmadik negyedév során jelennek majd meg a kiskereskedelemben.

