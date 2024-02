A Microsoft megpróbálta eladni a Binget az Apple-nek

Ez nem túlságosan meglepő, de az már kisebb szenzáció, hogy az iratok szerint 2018-ban a Microsoft kétféle a szokásostól merőben eltérő ajánlatot is tett az Apple számára: egy az egyben megvehetné tőle a Binget, vagy egy közösen birtokolt cégen keresztül együtt fejleszthetnék azt.

Az ajánlatokat még a korai egyeztetési fázisban visszautasította az Apple, így sem kellett neki a Bing.

Az irat idézi Eddy Cue, az Apple szolgáltatásokkal foglalkozó vezetőjének a kommentárját is. Az üzletember szerint a Microsoft soha nem fektetett be eleget a Bing keresési minőségébe, a Google-éhez képest nagyságrendileg alacsonyabb volt az erre a célra fordított büdzséje, így nem is voltak soha olyan jók a találatai. Ezen túl a keresőmotorhoz tartozó hirdetési rendszer, továbbá a szolgáltatás monetizációjának a módja is sokkal jobb a Google esetében.