Erre senki nem számított: új távlatok nyíltak a hazai napelempiacon!

Rekord dőlt meg a zöldenergia lakossági felhasználásában. 2023-ra Magyarországon több, mint 255 ezer háztartási méretű naperőmű üzemelt – ehhez a hatalmas sikerhez Klinghammer Noah Jeromos, az Optimum Solar Zrt. nemzetközi pénzügyi igazgatója szerint a cégcsoport is nagyban hozzájárult. Az megújuló-energia szektor jelentős képviselője nemzetközi szinten is előrehaladott stádiumba hozott több olyan projektet, amely piacvezető szerephez juttatta a céget nem csak hazánkban, hanem a Balkán régióban is.

Optimum Solar Zrt. A cég kivitelezésében Trebinjén hamarosan megépül a Balkán legnagyobb naperőműve, a beruházás értéke meghaladja az 100 millió eurót. A naperőmű megépítésével új munkahelyek nyílnak meg, az itt létrejött pozíciókat magyar szakember-gárdával tölti majd fel a cég.

„Úgy gondolom, hogy az Optimum Solar Zrt. nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a főként családoknál működő, kisebb napelemes rendszerek darabszáma az év végére meghaladta a negyedmilliót, és hazánk a zöldenergia lakossági hasznosításában történelmi rekordot ért el. Célunk tovább segíteni a megújuló energiák térnyerését. A cégcsoportunk azonban nemzetközi porondon is jelentős lépést tett az elmúlt időszakban. Az Optimum Solar Zrt. kivitelezésében Trebinjén hamarosan megépül a Balkán legnagyobb naperőműve, a beruházás értéke meghaladja az 100 millió eurót. A projektet több szempontból is rendkívül fontosnak tartjuk: egyrészt ez hatalmas lépés a Balkán térség környezetvédelmi törekvéseiben, ráadásul ezzel együtt új munkahelyek nyílnak meg, ezeket a pozíciókat pedig nagyrészt hazai szakemberekkel tervezzük betölteni” – sorolta a szakember. Optimum Solar Zrt. Klinghammer 2024-re további rekordok felállítását prognosztizálta a hazai piacra.

„Véleményem szerint 2024-ben a telepítések száma biztosan meghaladja majd az előírt mennyiséget a kormány támogatási konstrukciójának köszönhetően. A magas színvonalú előállítási és telepítési technikák mellett nagyon fontos ugyanis a megfizethetőség a lakosság számára. Idén például a modern napelemes rendszerek telepítéséhez ingatlanonként akár 5 millió forint támogatás nyerhető el, a kormány a Napenergia Plusz Programmal segíti a magyar családokat a zöldenergia termelésében és tárolásában” – magyarázta Klinghammer Noah Jeromos, az Optimum Solar Zrt. nemzetközi pénzügyi igazgatója.