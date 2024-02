Jövőre csúszhatott a Nintendo Switch 2 piacra dobása

Néhány nappal ezelőtt még arról volt szó, hogy akár még márciusban bemutatkozhat a hamarosan a hetedik életévébe lépő Nintendo Switch utódja. A termék rajtját az utolsó negyedévre tették a források, így nem tűnt életszerűtlennek a pletyka, hiszen az első generációs kézikonzolt is fél évvel a piacra dobása előtt leplezte le a japán vállalat.

Most az utolsó pillanatban borulhatott az ütemterv, a brazil O X do Controle YouTube-csatorna mellett a VGC és az EuroGamer játékfejlesztői forrásai is arról kezdtek beszélni a héten, hogy a Nintendo áttette 2024 utolsó negyedévéről 2025 első negyedévére a Switch 2 piacra dobását.