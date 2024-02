Mélyütésben részesítheti a riválisokat az Apple Music

A probléma megoldására az évek során több költöztető szolgáltatás is készült, ezek ingyen vagy némi fizetségért megpróbálják automatizált módon átmásolni a különféle zenestreamelők között a felhasználók könyvtárait. Most nagyon úgy tűnik, hogy az Apple közvetlenül be kívánja integrálni a SongShift nevűt az Apple Music mobilappba, egyes androidos felhasználóknál a napokban megjelent egy értesítés a könyvtármásolási lehetőségről.

A SongShift többek közt az Apple Music, a Spotify, a YouTube Music, a Deezer, az Amazon Music, továbbá a Tidal zenestreamelők közti könyvtármásolást támogatja.

