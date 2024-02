Ne dobja egy zacskó rizsbe az elázott mobilját!

Most már évtizedek óta tartja magát a tanács, hogy a véletlenül vízbe ejtett mobilok kiszárítására egy zacskó rizs lehet a legjobb megoldás, a javaslat szerint a kikapcsolását követően a készüléket egy napra légmentesen össze kell zárni a táplálékkal. A magyarázat emögött, hogy elméletben a rizs felszívja a nedvességet, és éppen elegen vannak, akik tapasztalati úton esküsznek a módszer működésére.

A Macworld újságírója most véletlenül kiszúrta, hogy az Apple csendben állást foglalt az ügyben, a releváns támogatási oldalán nem javasolja a rizses módszert. „Ne tegye az iPhone-t rizzsel teli zacskóba, mert az apróbb rizsdarabkák kárt okozhatnak benne” – olvasható az utasításban. Szerencsére a cég alternatív problémamegoldási javaslattal is szolgált a rizsezés helyett, ami az iPhone-ok mellett más mobilok kiszárítására is alkalmazható lehet.