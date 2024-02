Eláruljuk, mi a közös vonás az okosóra-használat és a közösségben élés között

A valakivel való együttélés mindemellett kedvező hatással van az általános egészségre is: a partnerek bátoríthatják és motiválhatják egymást az egészségesebb szokások felé vezető úton. Az okosórák is hasznos eszközként szolgálhatnak a mentális egészség támogatásában. A Huawei kutatásának eredményei szerint az okosórát használók 76 százaléka értett egyet azzal, hogy az eszközük javította mentális egészségüket. A Huawei Watch GT 4 például arra ösztönzi a felhasználókat, hogy aktívabbak legyenek, és személyre szabott egészségtanácsokkal segíti őket. Emellett emlékeztetőket nyújt a hidratálásra és javaslatokat a relaxációra is. Az ilyen okoseszközök segíthetnek abban, hogy jobban megértsük testünket, és motiváltak legyünk az egészségesebb életmód kialakításában. Persze azt is hozzá kell tenni, hogy az okosóra nem orvostechnikai eszköz, az általa mért adatok tájékoztató jellegűek és nem szolgálhatnak orvosi diagnózis és kezelés alapjául. Az egészségtudatosságot viszont valóban erősíthetik.