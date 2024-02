Sokkal jobb kijelzővel jöhet az iPhone SE 4

Az aktuális pletykák szerint javában készül már az Apple következő legolcsóbb mobilja, az iPhone SE 4 várhatóan 2025 elején kerülhet majd piacra. A korábban hiteles információkat szállított The Elec most jó hírrel szolgált a termék kapcsán, állítása szerint megszabadul benne az LCD érintőkijelzőtől az Apple, már a legalacsonyabb árazású készülékét is átállítja OLED megjelenítő használatára.

A kiadvány szerint a gyártás előkészítésének részeként a Samsung Display, a BOE, továbbá a Tianma kijelzőgyártók is leadták az árajánlataikat az iPhone SE 4 kijelzőjére. A költséghatékonyság jegyében a használni kívánt OLED panel állítólag nem legújabb generációs megoldás lesz, végső soron az egész telefont előző generációs iPhone-okban használt alkatrészekből kívánja összerakni az Apple.