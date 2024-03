Bemutatta az SK On a 18 és a 15 perc alatt feltölthető akkumulátorait

A „Felhasználás” zónában SK On akkumulátorral felszerelt elektromos járműveket láthattak a vendégek, illetve megismerhették a Genesis eG80-at és a Kia EV9-et működtető SK On akkumulátorok specifikációit és jellemzőit.

Ebben a kiállítási zónában debütált az SK On energiatároló rendszere (ESS) is. Ugyanitt kiállították a cég következő generációs DC blokkjának miniatűr változatát, és olyan funkciókat mutattak be, mint az egyes cellák és modulok állapotának valós idejű monitorozása.

SK On

Az SK On emellett bemutatta az energiatároló rendszerekkel kapcsolatos tűzbiztonsági technológiáit is, mint például egy hőterjedést gátló megoldást - amely megkapta az észak-amerikai ESS tűzbiztonsági tanúsítványt -, valamint egy folyadékhűtéses módszert, amely minimalizálja a cellák közti hőmérséklet-különbséget és javítja a töltés és kisütés hatékonyságát.

Végül az „Akkumulátor-termékcsalád Diverzifikáció” zónában a látogatók az SK On különféle formájú és kémiai összetételű akkumulátortermékeit ismerhették meg. Itt az új SF+ és a Winter Pro LFP akkumulátor is bemutatásra került.

„A látogatók a kiállításokon megismerhették csúcsminőségű kutatási és fejlesztési képességeinket” – mondta az SK On szóvivője. - „Az SK On folytatja az innovatív technológiák fejlesztését és a termékportfóliók diverzifikálását, hogy képes legyen megfelelni az ügyfelek változatos igényeinek.”