Döbbenet, de VPN használatával még a nyaraláson is pénzt spórolhatunk

Amire mindenképpen figyelnünk kell, ha VPN használatával foglalnánk szállást Töröljük a cookie-kat. Minden alkalommal, amikor egy új légitársaság vagy szálloda weboldalára lépünk, győződjünk meg róla, hogy törlöltük a cookie-kat!

A keresést mindig egy új inkognitó fülön kezdjük, így anélkül kereshetünk, hogy megannyi süti követné nyomon a tevékenységünket.

Váltogassuk a szerverünk helyét. Ha az első helyszín nem hoz jelentős árkülönbséget, próbáljunk ki egy másikat.

Próbáljunk ki különböző foglalási oldalakat.

Ha sikerül egy nemzetközi szerverhez kapcsolódva olyan ajánlatot találnunk, amelyet le szeretnénk foglalni, használjunk virtuális bankkártyát (például a Revolut, vagy a Vise virtuális kártyáit), hogy megkerüljük a helyi számlázási cím követelményét.

Az író második próbálkozása már ennél is komolyabb eredményt hozott, mert egy hét éjszakás hotelben Mexikóvárosban mexikói VPN-kiszolgálóról történő foglalás esetén 319 dollárba került volna egy éjszaka, míg egy amerikai VPN-kiszolgálóról már csak 213 dollárba, ez pedig amellett, hogy közel 40 ezer forint, még százalékos arányban is nagyon szép árcsökkenés, hiszen több, int 30%-ot lehetett itt spórolni.

Érdemes?

A VPN segítségével történő szállásfoglalás tehát úgy tűnik, segíthet egy kicsit megtakarítani a nyaralási költségeinken, de ne feledjük el azt sem, hogy a VPN szolgáltatásoknak díja is van (az ingyenes VPN szolgáltatások nem biztos, hogy megérik) és így ha csak egy-egy rövidebb kirándulást szeretnénk olcsóbban megúszni, akkor nem biztos, hogy összességében megéri ezzel a módszerrel próbálkozni, akkor inkább várjunk ki egy-egy jó ajánlatot. Ha viszont többször is utaznánk, esetleg hosszabb időre is, és emellett mondjuk olyan zenei, vagy filmes tartalmakra is áhítozunk, amelyek itthon esetleg nem elérhetőek, akkor már mindenképpen megéri kipróbálni egy VPN szolgáltatást, mert csak nyerhetünk vele. Biztonságosabb internetelérést például mindenképpen.