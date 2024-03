Elképesztő teljesítménye lesz az új PlayStation 5 Pro konzolnak

Jó ideje nem titok a PlayStation 5 Pro létezése, a Sony saját stúdiói már tavaly ősszel megkapták a nem végleges fejlesztői készletét. Ezt követően a tél elején a kiemelt partnernek számító külsős fejlesztőknél is elkezdett feltünedezni a gép, hamarosan pedig tovább szélesedik majd a termékhez hozzáférők köre.

Ennek megfelelően most friss információk érkeztek a képességeit illetően, elsőként a vegyes hitelességű Moore’s Law is Dead YouTube-csatorna házigazdája leplezett le belsős dokumentumok alapján pár újdonságot, az adatok hitelességét röviddel később pedig az Insider Gamingnek dolgozó Tom Henderson is megerősítette.