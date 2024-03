Elképesztően látványos de megfizethető ez az új okostelefon

Bemutatta az idei év egyik garantáltan legjobb ár-érték arányú okostelefonját a Nothing. Az eddigi modelljeihez hűen a Nothing Phone (2a) is megkapta a hátlapi LED-es csíkokat, ezek alapvetően értesítési fényekként szolgálnak, de persze elemlámpaként is bevethetőek. A fények közé két 50 MP-es hátlapi kamera ékelődött be, széles és ultraszéles szenzorokról van szó, alattuk található az NFC tekercselése. A hátlapot közrefogja a készülék oldalsó váza, ami strapabíróbbá teszi a leejtés esetén a készüléket.

Nothing Phone (2a)

Fotó: Nothing