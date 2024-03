Ez a meglepő árú csúcskategóriás okostévé sokaknak elérhető lehet

A fényereje is nagyobb, ami jól jöhet a világos szobákban, emellett ez a tulajdonság jól jöhet, a HDR, azaz nagy dinamikatartományú anyagok esetén. És mivel ilyenekhez már könnyen hozzá lehet jutni akár a Netflixen vagy a YouTube-on keresztül (hogy a modern játékkonzolokat már ne is említsük), ezért ez fontos szempont. Az olcsóbb televíziókra mind a mai napig olyannyira jellemző képhibákkal nem találkoztam. A mozgásokkal is egészen jól boldogul, és még akár játszani is lehet rajta. Bár tény, hogy az átlagos, 60 Hz-es képfrissítése miatt gamertévének azért túlzás lenne nevezni.

Ez egy 4K tv, ami négyszer olyan nagy felbontást jelent, mint a Full HD, és ebből fakadóan a részletességre nem lehet panasz. Ebben is szintlépést jelent ez a készülék az igen olcsó modellekhez képest.

Hangosnak hangos

A hang terén is többet nyújt, igaz nem sokkal. Két 10 wattos hangszóróval látták el, amelyek kellően nagy hangerőt tudnak kipréselni magukból. Mély hangok nincsenek, a sztereó hangszíntérről is le kell mondani, de hát ezt szinte az összes mai olyan televízióról el lehet mondani, ami nem rendelkezik saját nagy teljesítményű hangprojektorral. Emellett az is tény, hogy hibáktól nem kell tartani, mi legalábbis nem hallottunk semmi problémát.

Mindent mérlegre téve azt lehet mondani, hogy a hangminőséggel jó eséllyel a felhasználók nagy részének nem lesz semmi baja, a többieknek pedig jó eséllyel amúgy is van otthon valamilyen remek audió berendezésük.