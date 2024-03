Fájdalmat és szenvedést kíván az NVIDIA vezetője a fiataloknak

Jensen Huang most újból lesújtott, a Stanford Graduate School of Business üzleti magánegyetemnek adott interjújában jó sok fájdalmat és szenvedést kívánt a jövő befektetőinek, állítása szerint őt is ezt tette sikeressé. „A nagyság a karakterből származik, de a karakter nem az emberek okosságából, hanem az emberek szenvedéséből formálódik” – mesélte, hozzátéve, hogy az üzleti siker véleménye szerint az óriási ambíciók helyett az ellenállóságból származik.

A nagy elvárásokat támasztóknak alacsony az ellenállóképességük, és sajnálatos módon ez óriási szerepet játszik a siker elérésében. Az egyik legnagyobb erősségem, hogy nagyon alacsonyak az elvárásaim

– mondta.