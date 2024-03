Havidíjért adja a nyomtatót és a tintát a HP

A HP egy komplett nyomtatóbérlési rendszerrel állt elő, amelynek keretében a vevők havidíjért kapják a nyomtatót és a hozzá való tintapatront, de a papírról továbbra is maguknak kell gondoskodniuk. A visszaélések megakadályozása érdekében a bérelt nyomtatók nem használhatóak offline állapotban, továbbá személyes és használati adatokat is próbál gyűjteni a cég, ezeket megosztaná a partnereivel is. Az utóbbi adatgyűjtés opcionális, letilthatják az ügyfelek.

Mindezek tetejébe van egy nagy csavar a történetben: két évre kell lízingelni a nyomtatót.

Aki a 30 napos próbaidő lejárta után és két éven belül felmondja az előfizetését, annak a csomag típusától függően és a visszamaradt idővel arányosan büntetést kell fizetnie, ami akár 270 dollár is lehet.