Hihetetlen mennyiségű játék van a Steam Deckre

A Nintendo Switch és a Steam Deck sikerét követően egymás után adják ki az utóbbi koncepcióját követő kézikonzolokat a gyártók, az ASUS ROG Ally és a Lenovo Legion Go után a következő hetekben az MSI Claw is piacra kerül. Ezek ráadásul gyárilag Windowst futtatnak, így a Steam Decknél is jobb kompatibilitást kínálhatnak a Steam kínálatában megtalálható játékokkal.

