Itt az új Facebook-őrület, a hangos emoji

Ezek a jelek hamar nagyon kedveltté váltak, és a különféle csevegő programok fejlesztői egy idő után egyedi grafikus ábrákat is készítettek, amelyeket egyszerűen be lehetett illeszteni a szövegbe. Így megszületett a nevető arc, a szomorú arc, a kíváncsi arc, a sírós arc, a mérges arc, sőt egy idő után felbukkantak a tárgyak, így például egy focilabda vagy az állatok is. Ezek a hangulatjelek, vagy más néven emotikonok (az emóció és az ikon szó összepárosításából), illetve rövidítve emojik hamar a digitális kommunikációs csatornák megkerülhetetlen elemeivé váltak. Képesek arra, hogy segítségükkel akár árnyalja mondanivalóját az ember, sőt, önmagukban is alkalmasak arra, hogy összetett gondolatokat is visszaadjanak velük.

Ha például valaki arra a kérdésre, hogy "Mit csinálsz ma este?", egy kutya, egy labda és egy söröskorsó ikonjával válaszol, akkor az azt jelenti, hogy "kutyát sétáltatok, aztán elmegyek focizni a haverokkal és beülünk egy italra utána".

Érkezik a hangos emoji

A régi hangulatjelek megkerülhetetlenek, már léteznek animált, azaz mozgó verzióik is. A közelmúltban viszont a nagy chatprogramok fejlesztői teljesen új irányba indultak el. Arra gondoltak ugyanis, a nagy emotikon univerzumba beemelik a hangokat is, és így létrejöttek az audio emojik, vagy soundmojik.