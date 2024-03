Itt egy nem mindennapi tévé játékos kedvű embereknek

Ennek köszönhetően pedig építhető rá mindenféle, illetve erősíthetőek rá értelemszerűen figurák, bábuk, állatok vagy járművek is akár. Ezáltal pedig maga a televízió is integrálható a nagy LEGO ökoszisztémába. Az ötlet remek, és a megvalósítás is remekül sikerült, és miután megmutattuk gyerekeknek, az is kiderült, hogy ők is értékelik a koncepciót. Mint ahogy azt is, hogy a legtöbb mai tévével ellentétben ez egy kifejezetten színes darab, mint ahogyan az talán a képekről is átjön.

A gyerekszobában bizony elő-előfordulhatnak meleg, zűrös szituációk, de a mérnökök erre is felkészítették ezt a televíziót. A képernyőt ugyanis egy védőüveggel vonták be, ami ellenáll az ütődéseknek és egyéb fizikai behatásoknak. Ez elméletileg azt is kibírja, ha nekicsapódik egy gumilövedék vagy egy labda. Természetesen ezt is kipróbáltuk szakértőink segítségével, és arra jutottunk, hogy ez a valóságban is így van. A modell rendelkezik beépített WiFi-vel, és a manapság általánosan használt csatlakozók, (így például a HDMI) sem hiányoznak róla. A ki- és bemenetek mellett a hátlapon elhelyeztek egy fénycsövet is, amelynek köszönhetően a tv így lámpaként is funkcionálhat, ami jól jöhet akkor, ha a gyermek nem szeretne sötétben aludni.

Képminőség

A külső elsőrangú, de egy tv esetében nem csak ez számít, hanem például a képminőség is. E téren viszont ez a termék meglehetősen átlagosan teljesít. 82 centiméteres (32 colos), teljesen hagyományos LCD kijelzőt kapott, amit innovatívnak nem lehetne nevezni a mai QLED, Neo QLED és OLED tévék korában.