Vannak olyanok, akik a mesterséges intelligenciának komoly szerepet szánnak abban, hogy egy telefon minden korábbinál könnyebben kezelhető legyen. E téren a Honor gurított például nagyot, hiszen a kínai cég egy jelenleg egyedülálló megoldással rukkolt elő a Honor Magic6 Pro telefonjában. Megalkottak egy olyan technológiát, amely lehetővé teszi, hogy az ember a szemével helyettesítse az ujjait, azaz konkrétan a nézésével irányíthatja a készüléket.

Ehhez egy külön, speciális, látószervet figyelő kamerát építettek az előlapra, ennek a tevékenységét, illetve az általa gyűjtött információk elemzését és feldolgozását pedig a mesterséges intelligencia végzi. Itt azért van szükség az MI bevetésére, hogy a sebesség a lehető legnagyobb legyen, hiszen itt nem fér bele a késlekedés, az egésznek csak akkor van értelme, ha a termék a lehető leggyorsabban reagál az utasításokra.

Itt kell megemlíteni az Android és iPhone hangvezérlést is, amely már évekkel ezelőtt felbukkant, de mostanáig azért sok kritika érte. Az asszisztensek ugyanis egyszerűen nem voltak elég okosak, sokszor nem voltak képesek felfogni, hogy a gazdájuk mit is szeretne, milyen információkra van szüksége. Az AI-nak abban is komoly feladatokat szánnak, hogy e területen szignifikáns javulást lehessen elérni. Az olyan nagy cégek, mint a Google vagy az Apple pedig nem fukarkodnak az erőforrásokkal, hiszen tudják, hogy ha itt látványos sikert érnek el, az komoly piaci előnyt is jelenthet.

Titkárként funkcionáló mesterséges intelligencia

A ChatGPT és a hozzá hasonló nyelvi modellek is felbukkantak már az okostelefonokban, de ez igazából nagy meglepetést nem okozhat senkinek. Viszont az igen, hogy készültek mobilokra olyan funkciók, amelyek a munkahelyi feladatok elvégzését gyorsíthatják fel, valamint tehetik komfortosabbá. A már említett Samsung S24 modellek egyik nagy extrája, hogy ezek képesek a felvett hanganyagokból leiratokat készíteni, és még a beszélőket is meg tudják különböztetni egymástól. Ez pedig kincset érhet például egy meeting során. Ráadásul e termékeket arra is felkészítették, hogy a különféle dokumentumokat értelmezzék, és azokból rövid, értelmezhető formában tálalt kivonatokat készítsenek.

Valamint persze nem feledkezhetünk meg a valós idejű fordításról sem.