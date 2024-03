Lego-készlet: le fog esni az álla, ha ezt meglátja

A vállalat a filmes szerelmeseire is gondolt, hiszen a nagy termékei közé beemelt olyan népszerű darabokat, mint például a Star Wars űhajója, a Millenium Falcon, vagy a szintén ebből a szériából származó AT-AT lépegető. Ez utóbbi például akkora, mint egy középtermetű kutya, és még a lábai is mozgathatóak. De említhetnénk akár a nálunk is igen népszerű, Gyűrűk Ura trilógiában szereplő Völgyzugolyt is. Ez a filmben is káprázatos volt, és a Lego változata is remekül sikerült.

Gyakorlatilag ugyanezt mondhatjuk el a Harry Potter univerzumból ismertté vált iskoláról is. A Lego Roxfort kastély egy monumentális darab, amely természetesen tartalmazza a filmekben feltűnő karaktereket is. Ez utóbbinál még arra is figyeltek, hogy az építés ugyanazzal a teremmel kezdődjön, mint amit Harry meglátott, amikor először lépett a kastélyba.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!