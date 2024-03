Magyarországon is elérhető a Revolut eSIM

Az EU-s roaming díjak eltörlése miatt az európai utaknál nem igazán van jelentősége a szolgáltatásnak, viszont azon kívül jelentős értéke lehet. A szolgáltatás csak azoknál jelenik meg, akik eSIM képes telefonnal használják a Revolut alkalmazást, ha tehát a készülék nem támogatja ezt a funkciót, akkor az applikációban sem lesz látható.

Az eSIM szolgáltatás két funkcióból áll. Az egyik, hogy ennek segítségével külföldön is használható külön díj nélkül is a Revolut alkalmazás, így utazás során is elérhető és használható minden szolgáltatása. A másik funkció pedig a felhasználható adatkeret. Az Ultra csomag tagjai havi 3 GB nemzetközi adatforgalmat kapnak, a többi ügyfél pedig vásárolhat magának adatforgalmat.