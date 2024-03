Már a gyerekek is jelenthetik a netes bántalmazást

Korszerűbb weboldal, gyorsabb intézkedés

Több mint féléves fókuszált munka és sok szakmai egyeztetés után készült el a hotline új felülete. A kialakításánál a fő szempont volt, hogy mindenki számára könnyen hozzáférhető, illetve akadálymentesen használható legyen. Célkitűzés volt, hogy nyelvezete kiskorúak számára is érthető, gyerekbarát legyen, azért, hogy az őket ért online abúzusokat önállóan is be tudják jelenteni. A megújult felületen nem csak bejelentést lehet tenni, a hotline hasznos tippekkel, tudatosságnövelő cikkekkel is igyekszik segíteni a gyerekeket és a szülőket.

