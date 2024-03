Még múzeumban is kiállít a Lego nagymestere, Nathan Sawaya

A Lego szobrokat hosszú időn át tervezi, és mérnöki szemlélettel közelít a munkához. Természetesen részletes dokumentációkkal dolgozik, és arra akad példa, hogy előzetes látványtervet készít. Tehát az analóg építőelemet kombinálja a digitális technológiákkal. Viszont Nathan Sawaya azt is elárulta, hogy a mesterséges intelligenciának nem hajlandó teret adni. A Lego művész tehát nem engedi meg, hogy az emberi elme kreativitását ezek az eljárások befolyásolják.

Ügyvédi irodából indulva

A modern digitális eljárásokat egyébként nem csupán a tervezés során veszi igénybe, hiszen a jelenlegi sikereit is ezeknek köszönheti valahol. A Lego szerelem egész életében jelen volt, ugyanis már kisgyermek korában is imádott a dán cég építőkockáival bíbelődni.

Elmondása szerint, ahogy hazaért az iskolából, az első dolga volt, hogy leüljön a saját maga által megalkotott város mellé, és azt csinosítgatta, fejlesztgette. A szenvedély pedig később is megmaradt. A jogi egyetemi tanulmányai alatt sem engedte el a Lego-t, ami állítása szerint nagyban segített a stressz kezelésében, és segítette a szellemi felfrissülést egy-egy nehéz nap után. Egy idő után elkezdett szoborszerű dolgokat építeni, és az így született művekről készült fotókat, illetve videókat a barátai unszolására feltette egy külön weboldalra.