Mesterséges intelligencia segítségével készítettek meztelen képeket társaikról ezek a fiúk

Volt már több ilyen eset is, de úgy tűnik, hogy most először vádat is fognak emelni a hatóságok.

Az elmúlt hónapokban világszerte több botrány is kitört a generatív mesterséges intelligenciát használó „levetkőztető” mobilappok és weboldalak miatt, ezekkel adott esetben meggyőzőnek tűnő meztelen képek készíthetőek a másokról, elég letölteni róluk egy fotót a közösségi médiás fiókjaikból. Az incidensek ellenére potenciálisan most fordulhatott elő elsőként, hogy ténylegesen vádat kívánnak emelni a képeket készítő és megosztó iskolásokkal szemben; karácsony előtt Florida államban nevelőintézetbe szállítottak két fiút, egy 2022-ben elfogadott törvény alapján bűnvádi eljárás keretében fogják felelősségre vonni őket. Az elkövetők 13-14 évesek, az áldozataik pedig 12-13 éves kor között vannak, a fiúk is az iskolatársaikról hamisítottak meztelen képeket. A tetteikre december elején derült fény, egymás között cserélgették a másokról készült hamisítványokat.

Az ügy érdekessége, hogy Florida államban mások valódi meztelen fotóinak engedély nélküli megosztása csupán szabálysértésnek számít, míg a hamisított meztelen képeké bűncselekmény. Az életkoruk miatt a fiúkat gyermekpornográfia birtoklásával valószínűleg nem fogja megvádolni az ügyész.