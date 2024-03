Kiderült, melyik okostelefonnak van a legjobb kamerája a világon

okostelefon pontszám Honor Magic6 Pro 158 Huawei Mate 60 Pro+ 157 Oppo Find X7 Ultra 157 Huawei P60 Pro 156 Apple iPhone 15 Pro Max 154

Kétféle színben érkezik Magyarországra a Honor Magic6 Pro.

Fotó: Honor

A Honor mesterséges intelligencián alapuló mozgásérzékelő technológiája új szintre emeli a fényképezést, ugyanis bámulatos részletességgel képes megörökíteni a gyors pillanatokat is. A januári kínai bemutató után Európában az idei Mobile World Congressen mutatták be a megoldást használó Honor Magic6 Prót, amelyről itt írtunk részletesen. A készülék a fényképezésen túl a hangminőség, a kijelző és az akkumulátor-üzemidő tekintetében is eredményes, és öt 2024 Gold címet nyert el a DXOMARK-tól.