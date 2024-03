Agyi implantátum gyógyíthatja meg a vakságot

Nem előzmény nélküli az agyi implantátum

Nem a látás az egyetlen terület, amelynél sikerült igen jó eredményeket felmutatnia a cégnek. A Neuralink mostanában jelentette be, hogy a mozgásszervi problémákkal küszködőknek is reményt jelenthetnek a fejlesztéseik. Be is mutattak egy lebénult emberi pácienst, aki az elméjével volt képes irányítani egy számítógépet. Egészen pontosan a kurzort tudta mozgatni, és sakkozni tudott a gépen másokkal. Itt tehát már az emberek történő vizsgálatokig is eljutottak, és a hírek szerint a beteg jól van, szépen gyógyul.

Ez utóbbi esetben 64, speciális anyagból készült szálakat ültetnek az agy egy bizonyos részébe.

Ezek a szálak annyira vékonyak és olyan érzékenyek, hogy magát a beültetés programozott robot végzi. E szálak ezt követően lehetővé teszik az implantátum számára, hogy az agytól kapott jeleket egy szoftvernek küldje el, amely feldolgozza azokat, és értelmezi, hogy a vezérlő, azaz a személy hogyan döntött a mozgásról.