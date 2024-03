Sosem gondoltuk volna, hogy az Apple egyszer ilyet tesz majd

Életbe lépett az Európai Unió digitális piacokról szóló jogszabálya, így a kapuőr státuszt kapott nagy techcégek máris kénytelenek voltak a piaci versenyt fokozni képes változtatásokat bevezetni a tömegek által használt szoftvereikben és szolgáltatásaikban. A fogyasztók számára érdekesebb módosításokról az itt olvasható cikkünkben már hírt adtunk.

Az Apple a törvénynek való megfelelőségre hivatkozva most további módosítások bevezetéséről számolt be. Elsőként is a cég olyan megoldásokat kíván beépíteni az iPhone-okon futó iOS rendszerbe, amelyek jóvoltából az androidos mobilokra való átállásakor sokkal egyszerűbbé válhat átvinni az adatokat a régi és az új készülék között, a névjegyekhez, videókhoz és fotókhoz, a naptárbejegyzésekhez hasonló információkra kell gondolni.